به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید غلامرضا هاشمی سه شنبه شب در بیست و ششمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان بوشهر مدرسه‌سازی را صدقه جاریه خواند و گفت: خیرین مدرسه‌ساز دنیا را به تجارت خانه آخرت تبدیل کردند و شریک در کارهای خیر افرادی هستند که در این مدارس تربیت می‌شوند و در آینده به یک انسان دانشمند و مفید برای جامعه خواهند شد.

امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه در کار خیر زیادیِ عمل ملاک نیست گفت: باید تلاش شود در تمامی مراحل ساخت مدرسه و بکارگیری مصالح، دقت لازم صورت گیرد تا با امانت‌داری کامل، دارایی خیرین در راه درست هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه باید به نیت خیر توجه کامل کرد گفت: تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با مشارکت والدین، دولت، اولیا و خیرین ممکن است.