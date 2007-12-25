پرویز تناولی - مجسمه ساز - درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: در این کتاب به تمام قفلهای ایرانی از زمان ساسانیان تا قاجار پرداخته ام و توضیح داده ام که طی این دوران بیش از 600 نمونه قفل به اشکال مختلف وجود داشته است.

وی افزود: من این کتاب را 30 سال قبل به زبان انگلیسی منتشر کردم که در کشورهایی چون کانادا و آمریکا مورد توجه قرار گرفت. قفلهایی که در این کتاب از آنها سخن رفته، همگی از مجموعه شخصی من و همسرم بوده است.

وی گفت: بعد از گذشت سالها نسخه اصلی این کتاب نایاب شد. بنابراین تصمیم گرفتم با تجدیدنظر، ویرایش جدید و تصحیح دوباره آن را منتشر کنم.

به گفته این مجسمه ساز باسابقه، خلاء مجسمه سازی در ایران بعد از اسلام باعث شد تا صنعتگران، اشکال جانداران را در قالب اشیاء روزمره بسازند و قفل سازان هم در ردیف افرادی بودند که موفق به انجام چنین کاری شدند و توانستند خلاءهای موجود در مجسمه سازی را پر کنند.

کتاب "قفلهای ایران" تالیف پرویز تناولی که این روزها آخرین مراحل انتشار را طی می کند، وارد بازار کتاب خواهد شد.