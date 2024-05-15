به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز قوه قضائیه در خصوص آخرین اخبار مربوط به پرونده مسمومیت الکلی پزشکان شیرازی گفت: پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای شیراز تشکیل شده و سه نفر از متهمان به اتهام توزیع مشروبات الکلی و مشارکت در قتل شبه عمدی به نحو تسبیب و شرب خمر بازداشت شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در آن مهمانی ۲۴ نفر حضور داشتند که ۶ نفر از آنها دچار مسمومیت و یک نفرشان فوت شده و صاحب باغ نیز به عنوان تهیه کننده مشروبات الکلی بازداشت شده است.

وی در خصوص اتهامات سایر افراد مرتبط در این پرونده نیز گفت: افرادی احضار شده‌اند و تحقیقات در حال انجام است و باغ نیز پلمب شده است.

جهانگیر افزود: دستگاه قضا در گذشته و در موارد مشابه مثل پرونده افساد فی‌الارض البرز ثابت کرده که در خصوص این مسائل احکام قاطع خود را به اجرا گذشته است.