ترکیبی از فانتزی و کمدی در نهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، نهمین جلسه از نهمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، روز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ با نمایش ۴ فیلم کوتاه در پردیس سینمایی بهمن برگزار خواهد شد.

فیلم‌های کوتاه «خانه اکبر» به کارگردانی رضا جمالی، «وقفه» به کارگردانی مانا پاک‌سرشت، «رنگارنگ» به کارگردانی محمدرضا مرادی و «بَرنده» به کارگردانی علی کیوان، در این جلسه از فصل نهم پاتوق که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود، روی پرده خواهند رفت.

جواد طوسی، نویسنده و منتقد سینما، به‌عنوان کارشناس این هفته، پس از اکران آثار با کارگردان‌های فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمده و مخاطبان به گفت‌وگو می‌نشیند و آثار را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. محمد صابری به عنوان مجری‌کارشناس برنامه حضور خواهد داشت.

«خانه اکبر» در ژانر کمدی، به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی رضا جمالی در سال ۱۴۰۱ در شهر اردبیل ساخته شده است. در خلاصه داستان این اثر آمده است: «در روستایی دور افتاده احمد پیرمرد مرده شوری به دلیل غسل یکی از اموات کرونایی در خانه‌ی اکبر، ریش‌سفید روستا، قرنطینه و با ماجراهایی مواجه می شود.»

حمدالله سلیمی، رسول علی‌نژاد و صفت آهاری نقش‌آفرینان این اثر هستند.

«وقفه» فیلمی است در ژانر درام به نویسندگی و کارگردانی مانا پاک‌سرشت. این فیلم با نقش‌آفرینی مانا پاک سرشت، عرشیا زینعلی، مسعود بدر طالعی، اسماعیل حاجتی، سیامک حسین‌پور و امیرحسین عباسی در سال ۱۴۰۱ ساخته شده است. در خلاصه داستان «وقفه» آمده است: «برو هروقت پاک شدی برگرد، خدا رو چه دیدی، شایدم رفتی و دیگه برنگشتی.» البرز پورصیاد و انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر رشت تهیه‌کننده این اثر هستند.

فیلم‌نامه اقتباسی «رنگارنگ» را محمدرضا مرادی و گلسا غفاری، مشترکا و با نگاهی به داستان علاءالدین و غول چراغ از هزار و یک شب، نگاشته‌اند. کارگردانی این اثر برعهده محمدرضا مرادی بوده و به‌تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوان- دفتر اراک و گلسا غفاری، در ژانر فانتزی و در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. در «رنگارنگ» مریخی‌ها گنج خود را به اهالی لی‌لی‌پوت می‌دهند. ممدعلی‌خان همان گنج را به‌عنوان هدیه از اهالی لی‌لی‌پوت می‌پیرد. امروز سروش آن گنج را به ارث برده اما اصلا نمی‌داند چه هدیه با ارزشی در دستانش است! پویان مُکری، در این اثر نقش‌آفرینی کرده است.

«بَرنده» اثری درام به‌نویسندگی مشترک مصیب حنایی و علی کیوان و کارگردانی علی کیوان است. ایلیا مشایخی، کیان داوودی‌آزاد، اختر خوشکنار، جمال فؤادیان، رضا نیلی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند و حامد رهنما و مهدی مقدم مشترکا تهیه‌کنندگی این فیلم را برعهده داشته‌اند. «بَرنده» داستان وحید است که پدرش دوچرخه جدیدی به‌منظور شرکت در مسابقه برای او تهیه کرده است؛ دوچرخه شباهت زیادی به دوچرخه دزدیده شده دوستش علیرضا دارد. این فیلم در سال ۱۳۹۹ تولید شده است.

نهمین جلسه فصل نهم پاتوق فیلم کوتاه با همکاری موسسه فرهنگی، تبلیغاتی بهمن سبز-پخش رویش، یک‌شنبه ۲۳ اردی‌بهشت‌ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۵ در پردیس سینمایی بهمن برگزار می‌شود و شامل نمایش آثار و جلسه نقد و بررسی خواهد بود.

خواهش‌مندیم مخاطبانی که در هفته‌های گذشته پاتوق فیلم کوتاه تهران حضور داشته‌اند، حتماً کارت عضویت باشگاه مخاطبان (پاتوق فیلم کوتاه) را همراه خود داشته باشند. حضور برای تمامی علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.