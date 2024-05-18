به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خانواده اسرای صهیونیست نزد مقاومت با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که نباید اجازه داد «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تصمیماتی خودرأیانه را اتخاذ کند.

این شهرک‌نشینان تاکید کردند: کابینه نتانیاهو فرزندان ما را رها کرده است. تنها راه نجات آنان توقف فوری جنگ است. باید نتانیاهو فوراً از قدرت برکنار شود، زیرا فرزندان ما را رها کرده است تا با مرگ روبرو شوند.

خانواده‌های اسرای صهیونیست نزد مقاومت بیان کردند: گسترش عملیات نظامی در رفح به معنی رهاکردن اسرای زنده است. نتانیاهو از دست‌یابی به توافق مبادله اسرا ناکام بوده است. به اعضای کنست می‌گوئیم که اگر نتانیاهو را از قدرت کنار نگذارند شریک او هستند.

این شهرک‌نشینان صهیونیست ادامه دادند: ما به کنست خواهیم رسید و در آنجا تظاهرات خواهیم کرد. اسرائیلی‌ها، خودشان اسرا را بازخواهند گرداند. به کابینه جنگ می‌گوئیم که باید از طریق توافق مبادله، اسرای زنده را فوراً بازگرداند.

خانواده اسرای صهیونیست نزد مقاومت بیان کردند: به گانتز و آیزنکوت می‌گوئیم به دلیل نداشتن شجاعت، چقدر خون‌ها را به زمین ریختید؟ نابودی حماس و بازگرداندن اسرا دو هدف متناقض شده‌اند.

این شهرک‌نشینان خطاب به یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کردند که وی و بقیه سران رژیم صهیونیستی باید نتانیاهو را از قدرت به زیر بکشند.