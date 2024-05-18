به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد کابینه جنگ این رژیم امشب برای بررسی ازسرگیری مذاکرات تبادل اسرا با مقاومت در غزه تشکیل جلسه می‌دهد.

این جلسه در حالی برگزار می‌شود که بنی گانتز عضو کابینه جنگ و یائیر لاپید رهبر جریان اپوزیسیون قرار است سخنرانی مهمی داشته باشند. منابع عبری زبان اعلام کردند بنی گانتز عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه امشب به وقت محلی کنفرانس خبری مهمی برگزار خواهد کرد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد که سخنرانی امشب گانتز حاوی یک بیانیه سیاسی مهم خواهد بود. این شبکه عنوان کرد که گانتز استعفای خود را اعلام نخواهد کرد اما پیام مفصلی در رابطه با آنچه نتانیاهو باید در مرحله آتی انجام دهد، بیان خواهد کرد.

همچنین برخی منابع نیز تاکید کردند که کنفرانس خبری گانتز در کریا (مقر وزارت جنگ) برگزار نخواهد شد بلکه قرار است در کفار همکابیا برگزار شود و این یعنی اینکه این اظهارات حتی اگر هم در مورد جنگ باشد، اظهاراتی سیاسی خواهد بود.

از سوی دیگر، باراک راوید خبرنگار پایگاه خبری والا نیز تاکید کرد که وزیر کابینه جنگ رژیم صهیونیستی شامگاه امروز سخنرانی خواهد کرد و انتظار می‌رود اولتیماتومی به نتانیاهو درباره استراتژی جنگ غزه بدهد اما همانند بسیاری از موارد قبلی، سخنرانی و لحن گانتز به اندازه حرف‌های واقعی او مهم خواهد بود.

شبکه عبری زبان کان نیز بیان کرد که گانتز در مورد ادامه جنگ بدون اهداف راهبردی هشدار خواهد داد. در همین حال، برخی منابع نیز تاکید کردند که یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز قرار است ساعت ۲۰:۰۰ شامگاه امروز سخنرانی کند.

گانتز امروز شنبه اسرائیلی‌ها را به تظاهرات در خیابان کابلان در تل آویو دعوت کرده و گفته است خود نیز در این تظاهرات شرکت می‌کند و باید الان یک تغییر در اسرائیل اتفاق بیفتد.