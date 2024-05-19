۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۲۸

اعزام بالگردها و تیم‌های تخصص، تجسس و امداد ارتش ‌به ورزقان

فرمانده پایگاه ششم‌ رزمی هوانیروز گفت: بالگردهای پایگاه ششم رزمی هوانیروز تبریز مطابق دستور جهت انجام عملیات امدادی در منطقهٔ ورزقان حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد خلبان بهروز سلیمانی فرمانده پایگاه ششم رزمی هوانیروز در خصوص آخرین اقدامات برای یافتن هلی کوپتر رئیس جمهور و همراهان وی، گفت: بالگردهای پایگاه ششم رزمی هوانیروز تبریز مطابق دستور جهت انجام عملیات امدادی در منطقهٔ ورزقان حضور پیدا کردند که این بالگردها به‌همراه گروه امدادی از ساعات اولیه به محل سانحه بالگرد کاروان همراه رئیس جمهور اعزام شدند که به‌علت نامساعد بودن شرایط جوی در انجام عملیات ناموفق ماند.

بالگردهای ارتش ‌به محل سانحه اعزام شدند

گفتنی است؛ تیم‌های تخصص، تجسس و امداد و نجات تیپ ۲۵ نیرو مخصوص و واکنش سریع ارتش به مناطق حادثه بالگرد رئیس جمهور اعزام شده است و فرمانده میدانی در منطقه امیر سرتیپ دوم شفیعی است.

