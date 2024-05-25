برای او که مرد عرصه دیپلماسی و میدان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در رثای حسین امیرعبداللهیان، وزیر فقید امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دلنوشته‌ای منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

قُلْ لَنْ یُصیبَنا اِلّا ما کَتَبَ اللهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَ عَلَی اللهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤمِنونَ.

نامش حسین بود و نیز عبدالله، و هم البته رهرو سالار شهیدان، حسین علیه‌السلام. انسانی خلیق، مؤدب، صبور و البته مرد میدان دیپلماسی. امیر ما از میدان جهاد به عرصه دیپلماسی رسید، از این رو هم میدان را می‌شناخت و هم دیپلماسی را. ایثارگر دوران دفاع مقدس و سیاستمداری کارآزموده در عرصه‌های مختلف دیپلماسی.

تجسم کامل ادب بود برای همه، و مصداق آیه شریفه وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا، بلکه از آنانی بود که بر روی زمین به ادب و نرمی گام بر می‌داشت، وَ عِبٰادُ اَلرَّحْمٰنِ اَلَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَی اَلْأَرْضِ هَوْناً. علاقه‌اش به جبهه مقاومت را هیچ‌گاه پنهان نمی‌کرد و هم البته به عزیزان این عرصه. در اولین ملاقات بعد از تصدی وزارت امور خارجه، خاطرات زیادی از شهید سرافراز دل‌ها بیان کرد که ذکر آن فرصت دیگری می‌طلبد، اما عشق به حاج قاسم در تمام وجودش موج می‌زد.

امیر ما در جوار رحمت الهی آرامیده است. درود و صلوات وافر بر روح بلند مرد میدان و دیپلماسی؛

تَحِیَّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَلاٰمٌ وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً کَرِیماً.