پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستان تا هفته آینده/ کشاورزان گله مند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: خوزستان در تولید گندم، رتبه اول کشور را داراست که با اصلاح الگوی کشت و تنوع در ارقام گندم تولیدی، امکان ارتقای عملکرد به میزان ۶ میلیون تن در سال وجود دارد. این در حالی است که هم‌اکنون نیاز کشور به گندم حدود ۱۲ میلیون تن است.

طی سال زراعی گذشته در خوزستان بیش از یک میلیون و ۷۲۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شد در حالی که امسال بارندگی فصل بهار باعث نابودی برخی گندم زارهای استان شده است و به نظر می‌رسد تولید گندم در استان به حد مورد انتظار نرسد.

رئیس جهاد کشاورزی خوزستان گفت: بارش شدید باران موجب خسارت به بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از مزارع استان شده است.

مجید نبی‌پور از خسارت دیدن ۱۴۵ هزار هکتار از مزارع خوزستان بر اثر بارش شدید باران خبر داد و بیان کرد: این خسارت‌ها شامل آب‌گرفتگی، ریزش خوشه، خمیدگی و خوابیدگی است.

وی افزود: همچنین بارش تگرگ موجب شکستگی دانه در برخی مزارع شد. میزان خسارت‌ها بین ۱۰ تا ۷۰ درصد است.

وی اظهار کرد: ۳۹۲ هزار هکتار از مزارع خوزستان زیر پوشش بیمه هستند که شامل ۱۹۴ هزار گندم آبی، ۱۷۲ هزار هکتار گندم دیم و ۲۵ هزار سایر محصولات است.

نبی پور با اشاره آغاز ارزیابی خسارت‌ها گفت: این ارزیابی‌ها به صورت دقیق انجام و خسارت‌ها پرداخت خواهد شد.



گله‌ای که در این میان کشاورزان خوزستانی دارند، تأخیر در پرداخت مبلغ خرید تضمینی گندم است که در برخی موارد مدت زمان پرداخت این مبالغ به ماه‌ها هم رسیده است.

پرداخت مطالبات تا هفته آینده

در همین زمینه مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان شامگاه دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۵۳۰ هزار تن محصول معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان از کشاورزان استان خریداری شده است.

امید جهان نژادیان افزود: در مرحله اول ۷۳۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان استان پرداخت شده است و متأسفانه مابقی پول خرید محصول گندمکاران تا به امروز با تأخیر مواجه شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری و مکاتبات استاندار خوزستان با محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا پایان هفته و یا ۲ روز اول هفته آینده باقی مانده مطالبات گندمکاران استان به حسابشان واریز شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: از ابتدای فصل تا کنون بیش از یک میلیون و ۵۱۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

جهان نژادیان با اشاره اینکه فصل خرید گندم در خوزستان از ۲۰ فروردین ماه سال جاری آغاز شده است، بیان کرد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۱۵ هزار تن گندم از کشاورزان خوزستانی خریداری شده است.

وی افزود: فصل خرید تضمینی گندم در خوزستان روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و شدت خرید روزانه گندم نسبت به روزهای اوج کاسته شده اما با این وجود روزانه بیش از ۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان خوزستانی خریداری می‌شود.

جهان نژادیان ادامه داد: از مجموع گندم خریداری شده، ۹۵۵ هزار تن توسط اتحادیه تعاون روستایی (مباشر خرید) و بیش از ۵۶۰ هزار تن توسط اداره کل غله و بخش خصوصی خریداری شده است.