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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۱۰

مهر گزارش می دهد؛

پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستان تا هفته آینده/ کشاورزان گله مند

پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستان تا هفته آینده/ کشاورزان گله مند

اهواز - برداشت گندم در خوزستان به مراحل پایانی رسیده ولی کشاورزان خوزستان هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و در این خصوص گله هایی مطرح است.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: خوزستان در تولید گندم، رتبه اول کشور را داراست که با اصلاح الگوی کشت و تنوع در ارقام گندم تولیدی، امکان ارتقای عملکرد به میزان ۶ میلیون تن در سال وجود دارد. این در حالی است که هم‌اکنون نیاز کشور به گندم حدود ۱۲ میلیون تن است.

طی سال زراعی گذشته در خوزستان بیش از یک میلیون و ۷۲۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شد در حالی که امسال بارندگی فصل بهار باعث نابودی برخی گندم زارهای استان شده است و به نظر می‌رسد تولید گندم در استان به حد مورد انتظار نرسد.

رئیس جهاد کشاورزی خوزستان گفت: بارش شدید باران موجب خسارت به بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از مزارع استان شده است.

مجید نبی‌پور از خسارت دیدن ۱۴۵ هزار هکتار از مزارع خوزستان بر اثر بارش شدید باران خبر داد و بیان کرد: این خسارت‌ها شامل آب‌گرفتگی، ریزش خوشه، خمیدگی و خوابیدگی است.

وی افزود: همچنین بارش تگرگ موجب شکستگی دانه در برخی مزارع شد. میزان خسارت‌ها بین ۱۰ تا ۷۰ درصد است.

وی اظهار کرد: ۳۹۲ هزار هکتار از مزارع خوزستان زیر پوشش بیمه هستند که شامل ۱۹۴ هزار گندم آبی، ۱۷۲ هزار هکتار گندم دیم و ۲۵ هزار سایر محصولات است.

نبی پور با اشاره آغاز ارزیابی خسارت‌ها گفت: این ارزیابی‌ها به صورت دقیق انجام و خسارت‌ها پرداخت خواهد شد.

پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستان تا هفته آینده/ کشاورزان گله مند


گله‌ای که در این میان کشاورزان خوزستانی دارند، تأخیر در پرداخت مبلغ خرید تضمینی گندم است که در برخی موارد مدت زمان پرداخت این مبالغ به ماه‌ها هم رسیده است.

پرداخت مطالبات تا هفته آینده

در همین زمینه مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان شامگاه دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۵۳۰ هزار تن محصول معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان از کشاورزان استان خریداری شده است.

امید جهان نژادیان افزود: در مرحله اول ۷۳۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان استان پرداخت شده است و متأسفانه مابقی پول خرید محصول گندمکاران تا به امروز با تأخیر مواجه شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری و مکاتبات استاندار خوزستان با محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا پایان هفته و یا ۲ روز اول هفته آینده باقی مانده مطالبات گندمکاران استان به حسابشان واریز شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: از ابتدای فصل تا کنون بیش از یک میلیون و ۵۱۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

جهان نژادیان با اشاره اینکه فصل خرید گندم در خوزستان از ۲۰ فروردین ماه سال جاری آغاز شده است، بیان کرد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۱۵ هزار تن گندم از کشاورزان خوزستانی خریداری شده است.

وی افزود: فصل خرید تضمینی گندم در خوزستان روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و شدت خرید روزانه گندم نسبت به روزهای اوج کاسته شده اما با این وجود روزانه بیش از ۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان خوزستانی خریداری می‌شود.

جهان نژادیان ادامه داد: از مجموع گندم خریداری شده، ۹۵۵ هزار تن توسط اتحادیه تعاون روستایی (مباشر خرید) و بیش از ۵۶۰ هزار تن توسط اداره کل غله و بخش خصوصی خریداری شده است.

کد مطلب 6120995

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      50 3
      پاسخ
      بسیار بسیار گله مندیم و از این پس سعی میکنیم گندم های مان را به دلالان بفروشیم چک های مان برگشت خوردن بخاطر دلسوزی ولی از این پس این کار رو نمیکنیم این یک ماهه ک ما گندم رو ب سیلو دادیم واقعا متاسفیم برا دولتمون ک یک درصد ب فکر ما کشاورزان نیست
      • عادل ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
        6 11
        هیچ دلالی برا خرید گندم نیست که اگه بود همه کشاورزا حتی زیر قیمت خرید تضمینی ولی نقد بهش میفروختن.اسم دلال فقط واسه ترسوندن دولت هست ولی دولت گول این حرفا رو نمیخوره
      • ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
        0 0
        دلال کجا ی چیزی یاد گرفتید خودتم نمیدونی چیه
    • الهام IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      56 3
      پاسخ
      غلط کردم خودم با جد ابادم گندم به سیلو فروختم این اشتباه اول و آخر کنه مردم ازمون پول میخوان قرض گرفتیم نه حقوق داریم و نه بیمه و ن چیزی شما خیالتون راحته حقوق بگیر هستید ما از بدبخت بدبختریم صدتا مشکل داریم امیدمون اول خدا بعد کشاورزی
    • جاسم هویزه ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      36 1
      پاسخ
      سلام و عرض ادب خدمت مدیران خواهش میکنم خواهش میکنم پول گندم واسمون واریز کنید به من گفتن به سیلو نده ولی اشتباه کردم تو زندگیم که به سیلو دادم بخدا محتاجیم قرض داریم شرمنده زن و بچه هامون شدین هیچ کاری هم نداریم به غیر از کشاورزی الان می‌خوام زمین شخم بزنم کسی برام نمیزنه میگن سابقت خراب کردی بدهی
    • محمد US ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      19 18
      پاسخ
      تو کشور اولین استان که برداشت میکنه کرمان هست که ۷فروردین برداشت شده اول شما فکر خوزستانید که ۲۰روز بعد از ما برداشت کردن چرا پول ما جنوب کرمان رو واریز نمیکنید ؟؟؟
      • محمد IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
        5 0
        برادر فرقی نداره.کرمان هم خوزستانه و خوزستان کرمان.شاید چون حجم گندم خوزستان بیشتره ،بیشتر مطرح میشه.باید سازو کاری باشه که سریع پول کشاورز رو بدن
      • ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
        6 0
        منتظر باش تا بهت بدن
    • سعید دلفانی ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      15 1
      پاسخ
      گله مند نیستیم بلکه دردمندیم.روزی هزار بار میگویم
    • کشاورز ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      14 6
      پاسخ
      پس مطالبات کشاورزان هرمزگانی به کجا رسید فقط خوزستان تنها نیست که گندم تحویل داده
      • حبیب IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۷
        0 0
        بخدا تا برج ۷نمیدن
    • US ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      15 0
      پاسخ
      تاکی این همه وعده ووعید دروغ فقط یک بار به حرفی که می زنید وفادار باشید وعمل کنید
    • کشا ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      4 0
      پاسخ
      برای بیمه شدگان استان بوشهر که صددرصد خسارت دیده اند و گندمی برداشت نکردند کی پوله بیمه شان پرداخت میشود؟ خواهشا رسیدگی شود.
    • بامری ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      15 1
      پاسخ
      سلام همین ی بار پول رو واریز کنین دیگه بیخود کردیم کشاورزی میکنیم این وضع حالی نیست ۶۰ روز تموم شد پول نیست شرمنده زن بچه ایم قرض هارو چه جوری بدیم
    • خالد ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      16 1
      پاسخ
      مارو از کارکشاورزی ناامید کردین اصلا چرا باید به شما بدیم بخاطر چندتا کیسه کود نخواستیم دیگه هرچی داریم آزاد میفروشیم
    • کشاورز ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      10 0
      پاسخ
      الکی حرف نزنید.اگه راست میگید عمل کنید.
    • اسد IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      ازشوش دانیال پول گندمکاران الان یک ماه شده خبری نیست از مسولین تقاضا دارم پول گندم واریز کنید
    • Ali IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      1 0
      پاسخ
      ما تا امروز پایبند بودیم و از امروز به بعد کاری با ما شده که دیگر کشاورزی نکنیم این شغل اجدادمون کنار بزاریم. ما شرمنده یک عالم شدیم از بدهکار، ضامن، خانواده، راننده، کمباین دار و غیره کلا زندگی ما به هم ریخت . شما دارید به کمر کشاورز خنجر می‌زنید
    • عبدالله IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام به مدیران محترم عرض تسلیت میگم به تمام مردمان ایران زمینم بابت این سانحه‌ای دلخراش که رییس جمهوری عزیزمون و همراهانش را بر اثر این سانحه‌ای دلخراش از دست دادیم ما الان شصت روز که محصولمون رو به سیلوی اهواز دادیم ولی هنوز مطالباتمون واریز نشد
    • IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      2 0
      پاسخ
      کشاورز چه گناهی کرده چراما شرمنده زن بچه هامون میکنید
    • ۰۵:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      3 0
      پاسخ
      فقط خوزستان واریز میشه یا همه جا
    • کشاورز بدبخت IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      7 2
      پاسخ
      خدا بگم چکارتون بکنه.چرا پول گندم رو واریز نمیکنید .تا هفته اینده وقت دارید واریز بکنید اگه واریز نکردید من میدونم وشما
    • IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      4 0
      پاسخ
      جنوب استان فارس هم پول گندم واریز نکردن چقد طلبکار بهمون زنگ بزنه ما که دیگه درامدی نداریم ۶ ماه انتظار پول گندم کشیدیم از مغازه محل قرض کردیم گفتیم پول گندم بهتون میدیم پس کو پول گندم جواب مردم چی بدیم
    • خر ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      6 0
      پاسخ
      نه کرمان نه سیستان ندادن میان خوزستان بدن هفته دیگه روز ای اول تعطیل دروغ میگن والله دروغ میگن
    • حسن ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      5 0
      پاسخ
      جنوب استان فارس هم که تا امروز حدودا 55 روز گذشته هنوز پولی واریز نکردند و بسیار شاکی هستیم
    • عارف ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      3 0
      پاسخ
      حالا فداي سرتون فقط واريز كنيد ميخواهيم گله مند بشيم مثلا چكار ميكنيد برامون ديگه ميترسيم قول وعده بديم
    • اول ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      6 0
      پاسخ
      بخدا دروغ میگن خبری نیست پولشون کجا بود دارن مارو مچرخونن سال گذشته یادتون رفته شش ماه مارو دور زدن
    • ایمان خزاعلی ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      5 0
      پاسخ
      من که بار آخرم بود گندم کاشتم. سال دیگه هندونه میکارم پولشم نقد نقد
    • ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      4 1
      پاسخ
      واقعا چرا به کشاورزان توجه درستی نمیشه
    • سجاد ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      4 0
      پاسخ
      والله از بس گرفتاری داریم با بچهای کوچیک شیر خوار گرفتاری مالی بخدا خسته شدیم کاش اصلان گندم نمیفروختیم که حالا التماس دولت کنیم واسه پول مال خودمون لطفا مشکلات مردم حل کنید خدا وکیلی مردم حیرونن
    • محمدرضا متین فرد ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      2 0
      پاسخ
      خدا راشکر میکنم که سال گذشته یک میلیون هفتصدوبیست هزارتن گندم استان خوزستان برای‌ ملت‌ مهيا نمودن امسال خسارت های زیادی ازهرلحاظ وارد شد اما باتلاق کشاورزان حدود۵۰تن شايد ازامارپارسال بیشتر تحویل دادند اما آیا خودتان ۶ماه حقوق نمیگیریدبدهی تراکتور و زمین و کمباین کجا بدهیم بیمه پارسال ندادن
    • اینجانب عادل عنافچه هستم از خوزستان کشاورزم ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      2 0
      پاسخ
      فعلن که ۴۰روز گذشت هیچ خبری نیست از پول بنده و.حیرت انگیز شودم.صبح بچم میبرم مدرسه ده تومن ندارم.چرا کسی بداد کشاورز نمیرسه ریس جهاد کشاورزی کارت چیه.حداقل نصف واریز کنید بخدا گرفتارم.
    • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      چه فرقی داره نمی خوان بدن
    • کشاورزان US ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      1 0
      پاسخ
      شما که دارید پول کشاورزان این جوری تباه کردید انتظار از ما نداشته باشید پای صندوق‌های رأی بریم
    • کشاورز خوزستانی ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
      1 0
      پاسخ
      واقعا متاسفم برای مسئولین من امشب لیست درصد مشارکت استان‌ها را در رای دادن ریاست جمهوری را منتشر کردند مطالعه کردم اشک از چشمانم سرازیر شد چرا استان قهرمان پرور خوزستان ۲۹ درصد شرکت کرده اند کمی عقلتون را بکار ببندید چرا باید اینطور باشه خیلی از جوان‌ها بعلت بیکاری رو آوردند به کار کشاورزی
    • باقر راشدی IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
      1 0
      پاسخ
      کاش گندم می‌دادیم ب دلال نقد میداد

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