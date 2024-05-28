حجت الاسلام رضا احمدی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین جلسه هماهنگی برگزاری سی و یکمین اجلاس سراسری نماز در خراسان شمالی برگزار شد.



وی در ادامه افزود: تقدیر از خادمین نماز و خانواده معظم شهدا، برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه کودکان، جلسه تخصصی آموزشی نماز ویژه طلاب جوان از بخش‌های جنبی پیش‌بینی شده برای این اجلاس است.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان شمالی گفت: برگزاری اجلاس نماز نیازمند مساعدت و هم‌افزایی جدی نهادهای مختلف استان است.

حجت الاسلام احمدی‌فر بیان کرد: نیمه دوم آبان زمان پیشنهادی ستاد اقامه نماز جهت برگزاری سی و یکمین اجلاس سراسری نماز است.