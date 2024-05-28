به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، نمایشگاه بینالمللی کشاورزی کازان روسیه (agrovolga ۲۰۲۴) از ۱۳ تا ۱۵ تیر ۱۴۰۳ در کازان (مرکز جمهوری تاتارستان) برگزار میشود.
کشت و صنعت، مکانیزاسیون، دام و دامپروری، بذر و نهاده، سورتینگ و بستهبندی، مزارع و تولیدکنندگان کشاورزی، سازههای کشاورزی، ماشینآلات و تجهیزات از جمله محورهای این نمایشگاه هستند.
شرکتهای دانشبنیان متقاضی حضور در این پاویون تا روز جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ فرصت دارند در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazal.inif.ir ثبتنام کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۱۱۷۸۰۵۳۴ (میثاق فریوران) تماس حاصل نمایند.
یکی از برنامههای صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار صادراتی شرکتهای دانشبنیان، حمایت از حضور شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاههای خارجی و نیز حضور در نمایشگاههای معتبر بینالمللی به دو صورت حضور مستقل و برپایی پاویون است.
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