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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۴۴

با حمایت صندوق نوآوری؛

پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه کشاورزی روسیه برپا می‌شود

پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه کشاورزی روسیه برپا می‌شود

پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی کازان روسیه با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی کازان روسیه (agrovolga ۲۰۲۴) از ۱۳ تا ۱۵ تیر ۱۴۰۳ در کازان (مرکز جمهوری تاتارستان) برگزار می‌شود.

کشت و صنعت، مکانیزاسیون، دام و دامپروری، بذر و نهاده، سورتینگ و بسته‌بندی، مزارع و تولیدکنندگان کشاورزی، سازه‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات از جمله محورهای این نمایشگاه هستند.

شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی حضور در این پاویون تا روز جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ فرصت دارند در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazal.inif.ir ثبت‌نام کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۱۱۷۸۰۵۳۴ (میثاق فریوران) تماس حاصل نمایند.

یکی از برنامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های ‌خارجی و نیز حضور در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی به دو صورت حضور مستقل و برپایی پاویون است.

کد مطلب 6121118
مهتاب چابوک

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