دریافت 15 MB کد مطلب 6121189 https://mehrnews.com/x353sf ۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۰۳ کد مطلب 6121189 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۰۳ تجمع مردم ژاپن برای درخواست توقف نسلکشی در غزه مردم ژاپن مقابل وزارت امور خارجه این کشور در توکیو برای درخواست توقف نسلکشی در غزه تجمع کردند. کپی شد مطالب مرتبط اعزام هشتمین کشتی کمکهای بشردوستانه به غزه از سوی عربستان بررسی تحریم رژیم صهیونیستی در اتحادیه اروپا رویترز: تانکهای اسرائیلی وارد مرکز رفح شدند کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول در آتش خشم معترضان سوخت+ فیلم راز مرجعیت رسانه ملی در عصر تحول تظاهرات سراسری مردم ترکیه علیه رژیم صهیونیستی/ «انتفاضه جهانی، آمریکا را میسوزاند»+ عکس برچسبها ژاپن وزیر خارجه ژاپن فلسطین غزه رفح نسل کشی
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