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کد مطلب 6121189
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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۰۳

تجمع مردم ژاپن برای درخواست توقف نسل‌کشی در غزه

تجمع مردم ژاپن برای درخواست توقف نسل‌کشی در غزه

مردم ژاپن مقابل وزارت امور خارجه این کشور در توکیو برای درخواست توقف نسل‌کشی در غزه تجمع کردند.

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