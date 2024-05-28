تظاهرات سراسری مردم ترکیه علیه رژیم صهیونیستی+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در پی جنایت تازه رژیم صهیونیستی در شهر غزه، میلیون‌ها نفر از مردم ترکیه به‌ویژه دانشجویان در شهرهای مختلف این کشور با حضور در خیابان‌ها این جنایت را محکوم کردند و خواستار توقف فوری جنگ رژیم علیه مردم فلسطین شدند.

استانبول، ازمیر، ایغدیر، نیغده، ارزروم، یوزغاد، چاناکاله، وان، کیلیس، شرناخ، ماردین، گوموش‌خانه، ریزه، کوتاهیه، افیون، قره‌حصار، سیرت، کوجالی، زونگلولداع و …از جمله شهرهایی بودند که روز دوشنبه برای اعتراض به جنایت رژیم صهیونیستی در رفح به خیابان‌ها آمدند.

«مسلمانان بیدار شوید، از برادرانتان حمایت کنید»، «ساکت نباشید، عادت نکنید و این نسل‌کشی را فراموش نکنید»، «زنده باد انتفاضه جهانی»، «آتش انتفاضه آمریکا را می‌سوزاند»، «مبارزه تا آزادی فلسطین ادامه دارد»، «ساکت نباشید، وقتی کودکان دارند می‌میرند» از جمله شعارهای مردم ترکیه در این تظاهرات سراسری بود.