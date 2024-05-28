به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عبدالله الربیعه» مدیر مرکز کمک رسانی ملک سلمان از اعزام دو کشتی حامل کمک های بشردوستانه از بندر جده به سوی فلسطین و سودان خبر داد.
وی در این باره گفت: کشتی کمک های بشردوستانه به غزه حامل مواد غذایی، چادر، مولدهای برق و مخازن آب می شود کهقرار است در بندر العریش مصر پهلو گرفته و از آنجا این کمکها به دست مردم ستمدیده فلسطینی در نوار غزه برسد.
الربیعه تاکید کرد: این هشتمین کشتی کمک های عربستان سعودی برای مردم غزه است که کنار ۵۰ محموله کمکهای هوایی میزان کمکهای کلی عربستان به غزه را به ۶۵۰۰ تن می رساند.
مقامات عربستان سعودی از اعزام هشتمین کشتی حامل کمک های بشردوستانه به نوار غزه خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عبدالله الربیعه» مدیر مرکز کمک رسانی ملک سلمان از اعزام دو کشتی حامل کمک های بشردوستانه از بندر جده به سوی فلسطین و سودان خبر داد.
کد مطلب 6121131
نظر شما