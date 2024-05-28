به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عبدالله الربیعه» مدیر مرکز کمک رسانی ملک سلمان از اعزام دو کشتی حامل کمک های بشردوستانه از بندر جده به سوی فلسطین و سودان خبر داد.



وی در این باره گفت: کشتی کمک های بشردوستانه به غزه حامل مواد غذایی، چادر، مولدهای برق و مخازن آب می شود کهقرار است در بندر العریش مصر پهلو گرفته و از آنجا این کمک‌ها به دست مردم ستمدیده فلسطینی در نوار غزه برسد.



الربیعه تاکید کرد: این هشتمین کشتی کمک های عربستان سعودی برای مردم غزه است که کنار ۵۰ محموله کمک‌های هوایی میزان کمک‌های کلی عربستان به غزه را به ۶۵۰۰ تن می رساند.