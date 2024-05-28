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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۵۹

توسط انتشارات کانون پرورش فکری؛

کتاب شعر «شیرین بیان» برای بچه‌ها منتشر شد

کتاب شعر «شیرین بیان» برای بچه‌ها منتشر شد

کتاب شعر «شیرین بیان» سروده پیوند فرهادی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب شعر «شیرین بیان» سروده پیوند فرهادی به تازگی با تصویرگری سعیده احمدی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب مناسب گروه سنی نوخوان (بالای ۷ سال) است و با عنوان مجموعه «همیشه بهار» منتشر شده است.

«همیشه بهار» عنوان مجموعه‌ای است که شعرهای کودک و نوجوان بر اساس سبک زندگی سالم به شیوه طب سنتی سروده شده است.

کتاب شعر «شیرین بیان» شامل ۹ قطعه شعر به نام‌های «قوروقار»، «قایمم کن!»، «میبُد»، «بوی نعنا!»، «خاکشیر»، «شیرین‌بیان»، «وِزوِز وِزوو»، «آب روغن» و «خیلی مثبتی» است.

در بخشی از این کتاب و در شعری با عنوان «شیرین بیان» می‌خوانیم:

مامان من حرفی نمی‌زد / یک مدتی اندوهگین بود / زخمی میان معده‌اش داشت / ناراحتی‌ِ او از این بود / تا اینکه بابا دارو آورد / دیدم که دارو شکل چوب است / آن چوب را در آب جوشاند / گفت: «این برای معده خوب است» / باز از گل لب‌های مامان / هی صحبتِ شیرین، بیان شد / چون نسخه‌ی بابا برایش / جوشانده‌ی شیرین‌بیان شد.

کتاب شعر «شیرین بیان» با ۲۴ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 6121374

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