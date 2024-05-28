به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب شعر «شیرین بیان» سروده پیوند فرهادی به تازگی با تصویرگری سعیده احمدی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب مناسب گروه سنی نوخوان (بالای ۷ سال) است و با عنوان مجموعه «همیشه بهار» منتشر شده است.
«همیشه بهار» عنوان مجموعهای است که شعرهای کودک و نوجوان بر اساس سبک زندگی سالم به شیوه طب سنتی سروده شده است.
کتاب شعر «شیرین بیان» شامل ۹ قطعه شعر به نامهای «قوروقار»، «قایمم کن!»، «میبُد»، «بوی نعنا!»، «خاکشیر»، «شیرینبیان»، «وِزوِز وِزوو»، «آب روغن» و «خیلی مثبتی» است.
در بخشی از این کتاب و در شعری با عنوان «شیرین بیان» میخوانیم:
مامان من حرفی نمیزد / یک مدتی اندوهگین بود / زخمی میان معدهاش داشت / ناراحتیِ او از این بود / تا اینکه بابا دارو آورد / دیدم که دارو شکل چوب است / آن چوب را در آب جوشاند / گفت: «این برای معده خوب است» / باز از گل لبهای مامان / هی صحبتِ شیرین، بیان شد / چون نسخهی بابا برایش / جوشاندهی شیرینبیان شد.
کتاب شعر «شیرین بیان» با ۲۴ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه شده است.
نظر شما