نی انبان نوازنده ایرانی در قزاقستان طنین انداز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فستیوال موسیقی «اون» در کشور قزاقستان به مدت یک هفته در خرداد سال جاری با حضور هنرمندانی از کشورهای قزاقستان، ایران، فرانسه، آلمان، ایتالیا، استونی، سوئد، جمهوری چک، آذربایجان، هندوستان، چین، ازبکستان، مجارستان، مراکش و دیگر کشورها با هدف نزدیکی ملت ها به ویژه کشورهای آسیای میانه با رویکرد فرهنگی در شهر آلماتی؛ بزرگ ترین شهر کشور قزاقستان برگزار شد.

در جریان این رویداد جهانی، نوازندگان و گروه‌هایی از ۹ کشور که در ژانر موسیقی جهانی تبحر داشتند، گرد هم ‌آمدند تا نمایشی از همکاری و هم نوایی خود را روی صحنه ببرند.

محسن شریفیان با همراهی لیانا شریفیان، به عنوان هنرمندانی از کشورمان با سازهای تخصصی نی جفتی و نی انبان به معرفی بخشی از موسیقی نواحی ایران پرداختند که در نهایت تندیس طلایی این فستیوال به آنها اهدا شد.

هم نوازی محسن شریفیان با نوازنده هایی از شهر بنگلر واقع در جنوب هند و استاد ناطیق شیرینف نوازنده چیره دست ناغارا از آذربایجان از زیبایی های این جشنواره بین المللی بود که مورد استقبال گروه های گوناگون و تماشاچیان قرار گرفت.

در میان هنرمندان حاضر در این فستیوال، هنرمندان مطرح موسیقی جهان، شرکت داشتند که می توان از برنده جایزه جهانی بهترین آلبوم موسیقی جهان اریک موکت فرانسوی، یکی از بنیانگذاران گروه دیپ فارست و برنده جایزه گرمی سال ۱۹۹۵ نام برد.

نشست های تخصصی، برگزاری کارگاه های آموزشی و امکان ملاقات با هنرمندان برجسته و پیشکسوتان موسیقی جهان از اتفاقاتی بود که در حاشیه این رویداد چند روزه به وقوع پیوست.