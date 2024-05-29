به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «پیر پسر» ساخته‌ اکتای براهنی و با تهیه کنندگی مشترک بابک حمیدیان و حنیف سروری پس از موفقیت در فستیوال فیلم روتردام، به بیست و سومین فستیوال فیلم ترانسیلوانیا نیز راه یافت.

این فیلم در بخش اصلی مسابقه که به فیلم‌های اول و دوم کارگردان‌ها اختصاص دارد، به رقابت با دیگر فیلم‌ها در این رویداد سینمایی معتبر می‌پردازد. فیلم سینمایی «پیر پسر» در اولین حضور جهانی خود در فستیوال فیلم روتردام جایزه بهترین فیلم بخش پرده بزرگ را از آن خود کرد.

بیست و سومین فستیوال فیلم ترانسیلوانیا از ۲۵ خرداد تا ۴ تیر برابر با ۱۴ تا ۲۳ ژوئن در کشور رومانی برگزار خواهد شد.

فیلم سینمایی «پیر پسر» دومین ساخته‌ اکتای براهنی است که با بازی حامد بهداد، لیلا حاتمی، محمد ولی زادگان و با هنرمندی حسن پورشیرازی سال گذشته تولید شده و پخش بین الملل آن به عهده کمپانی پخش «هفت چشمه» با مدیریت میلاد خسروی است.