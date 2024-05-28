۲ کتابخانه در رباط کریم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو کتابخانه ظهر سه شنبه در رباط کریم با حضور حجت الاسلام ترابی امام جمعه این شهر افتتاح شد.

یکی از این کتابخانه ها «هدهد سفید» نام دارد، که ویژه کودکان است و در بوستان گل نرگس واقع شده و با فضایی شاد و مفرح، مکانی مناسب برای مطالعه و سرگرمی کودکان و نوجوانان را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام ترابی در این مراسم با تأکید بر اهمیت کتابخوانی در دوران کودکی، اظهار داشت: تربیت نسلی آگاه و کتابخوان، ایران را به قدرت علمی و فرهنگی در منطقه تبدیل خواهد کرد.

کتابخانه دوم با نام «حافظ» در منطقه شهرک وحیدیه (شیریندر) قرار دارد.

امام جمعه رباط کریم در این مراسم ضمن اشاره به جایگاه والای کتاب و کتابخوانی در دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی، خواستار همت عمومی و تلاش مسئولین برای ارتقای این فرهنگ شدند.

وی در ادامه از زحمات و خدمات شهردار و مسوول امور کتابخانه های شهرستان رباط کریم در جهت توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی تقدیر و تشکر کردند.

لازم به ذکر است که این دو کتابخانه توسط شهرداری رباط کریم مرمت شده و با همت سازمان کتابخانه های کشور به چندین هزار جلد کتاب تجهیز شده اند.

کتابخانه بوستان گل نرگس به عنوان دومین کتابخانه ویژه کودکان در استان تهران، فضایی منحصر به فرد را برای مطالعه و گذران اوقات فراغت کودکان فراهم می‌کند.

افتتاح این دو کتابخانه از سوی شهرداری رباط کریم، گامی مثبت در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی و دسترسی آسان‌تر به منابع علمی و فرهنگی برای شهروندان رباط کریم به خصوص کودکان و نوجوانان است.