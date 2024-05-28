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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۱۱

سرهنگ امیری خبر داد؛

توقیف شناورهای حامل احشام قاچاق در قشم

توقیف شناورهای حامل احشام قاچاق در قشم

فرمانده پایگاه دریابانی قشم، از توقیف ۳ فروند شناور حامل ۵۰ رأس احشام قاچاق در آب‌های قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پرویز امیری گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم در حین گشت زنی و کنترل مرزهای آبی، ۳ فروند شناور حامل احشام قاچاق را مشاهده و نسبت به توقف آن اقدام کردند.

وی ادامه داد: مرزبانان بلافاصله شناورها را تعقیب و با تنگ کردن عرصه بر قاچاقچیان، شناورها را توقیف و در بازرسی از آنها تعداد ۵۰ رأس احشام قاچاق از نوع گوسفند را کشف کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم با اشاره به دستگیری ۳ قاچاقچی در این عملیات، اظهار داشت: برابر اعلام کارشناسان ارزش احشام کشف شده ۱۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6121657

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