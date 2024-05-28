شکایت دو داور مطرح فوتبال از سرمربی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تساوی تیم فوتبال استقلال تهران برابر نساجی در هفته بیست و هشتم لیگ برتر، جواد نکونام سرمربی استقلال صحبت‌های تندی را علیه بیژن حیدری و پیام حیدری دو داور فوتبال کشورمان عنوان کرد.

در همین خصوص روز گذشته دوشنبه ۷ خرداد، این دو داور بر خلاف ادعای باشگاه استقلال، شکایت خود را از شخص جواد نکونام در کمیته‌های اخلاق و انضباطی ثبت کردند. باشگاه استقلال امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که چنین موضوعی صحت ندارد در حالی که روز گذشته هر دو داور شکایت‌های خود را از نکونام ثبت کردند.