دریافت 8 MB کد مطلب 6121805 https://mehrnews.com/x353HP ۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۰:۳۸ کد مطلب 6121805 فیلم ورزش فیلم ورزش ۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۰:۳۸ حضور جیمی جامپ در وسط بازی استقلال و گل گهر در جریان بازی استقلال و گل گهر سیرجان در ورزشگاه آزادی یک نوجوان وارد زمین بازی شد و برای لحظاتی بازی متوقف شد. کپی شد مطالب مرتبط استقلال و پرسپولیس به خواستهشان رسیدند/ قهرمان به هفته آخر کشید بازی پرسپولیس و استقلال با تاخیر آغاز خواهد شد ترکیب پرسپولیس و استقلال اعلام شد شکایت دو داور مطرح فوتبال از سرمربی استقلال برچسبها جیمی جامپ تیم فوتبال استقلال تهران تیم گل گهر سیرجان لیگ برتر فوتبال ایران
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