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کد مطلب 6121805
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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۰:۳۸

حضور جیمی جامپ در وسط بازی استقلال و گل گهر

حضور جیمی جامپ در وسط بازی استقلال و گل گهر

در جریان بازی استقلال و گل گهر سیرجان در ورزشگاه آزادی یک نوجوان وارد زمین بازی شد و برای لحظاتی بازی متوقف شد.

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