به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه شنبه با شرکت در یک نشست خبری مشترک با سوک چندا سوفئا، همتای کامبوجی خود در آنکارا بر اهمیت به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط کشورهای دیگر تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه درباره به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط چند کشور اروپایی تصریح کرد: اشغالگری (در فلسطین) ادامه دارد و به رسمیت شناختن دولت فلسطین با توجه به شرایط اشغالی بسیار مهم است.

فیدان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از حمایت بی قید و شرط کشورهای غربی از اقدامات اسرائیل، گفت: آغاز و ادامه نسل‌کشی (رژیم) اسرائیل در منطقه بدون حمایت بی قید و شرط کشورهای منطقه‌ای ممکن نیست.

وی در ادامه همچنین با بیان اینکه در دیدار با وزیر خارجه کامبوج بر توسعه روابط و افزایش ارزش تجارت میان دو کشور به بیش از یک میلیارد دلار توافق کرده‌ است، افزود: وزیر امور خارجه کامبوج دیروز در استانبول با فعالان اقتصادی دیدار کرد و دیدارهای وی با مقامات سیاسی و فعالان اقتصادی تُرک طی امروز و فردا در آنکارا ادامه خواهد داشت.