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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۰۵

هفته بیست و نهم لیگ برتر؛

ترکیب پرسپولیس و استقلال اعلام شد

ترکیب پرسپولیس و استقلال اعلام شد

ترکیب دو تیم فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران برای دیدار با شمس آذر و گل گهر اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران در هفته بیست و نهم لیگ برتر امروز سه شنبه ۸ آذر از ساعت ۲۰ به ترتیب در ورزشگاه‌های سردار آزادگان و آزادی رو در روی شمس آذر و گل گهر قرار می‌گیرند.

ترکیب پرسپولیس برای دیدار با شمس آذر به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند - گئورگی گولسیانی - حسین کنعانی زادگان - عبدالکریم حسن - دانیال اسماعیلی‌فر - مسعود ریگی - سروش رفیعی - اوستون ارونوف - مهدی ترابی - امید عالیشاه و عیسی آل‌کثیر

ترکیب استقلال برای دیدار با گل گهر به شرح زیر است:

سیدحسین حسینی، ایمان سلیمی، رافائل سیلوا، روزبه چشمی، ابوالفضل جلالی، صالح حردانی، مهرداد محمدی، زبیر نیک نفس، آرش رضاوند، جلال الدین ماشاریپوف و گوستاوو بلانکو.

کد مطلب 6121649
بهنام روان پاک

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