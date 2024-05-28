ترکیب پرسپولیس و استقلال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران در هفته بیست و نهم لیگ برتر امروز سه شنبه ۸ آذر از ساعت ۲۰ به ترتیب در ورزشگاه‌های سردار آزادگان و آزادی رو در روی شمس آذر و گل گهر قرار می‌گیرند.

ترکیب پرسپولیس برای دیدار با شمس آذر به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند - گئورگی گولسیانی - حسین کنعانی زادگان - عبدالکریم حسن - دانیال اسماعیلی‌فر - مسعود ریگی - سروش رفیعی - اوستون ارونوف - مهدی ترابی - امید عالیشاه و عیسی آل‌کثیر

ترکیب استقلال برای دیدار با گل گهر به شرح زیر است:

سیدحسین حسینی، ایمان سلیمی، رافائل سیلوا، روزبه چشمی، ابوالفضل جلالی، صالح حردانی، مهرداد محمدی، زبیر نیک نفس، آرش رضاوند، جلال الدین ماشاریپوف و گوستاوو بلانکو.