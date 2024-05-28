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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۲۱

یک هفته مانده به پایان لیگ؛

پیش‌بینی چند بازیکن پرسپولیس از زمان جشن قهرمانی سرخپوشان

پیش‌بینی چند بازیکن پرسپولیس از زمان جشن قهرمانی سرخپوشان

تعدادی از بازیکنان پرسپولیس بدون توجه به صحبت های حاشیه برانگیز سرمربی استقلال پیش بینی جشن قهرمانی در قزوین را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی مقابل شمس آذر قزوین از ساعت ۲۰ امروز به میدان می‌رود که با توجه به پیروزی دراماتیک هفته گذشته مقابل استقلال خوزستان و توقف بدون گل استقلال مقابل نساجی در مازندران پس از مدت‌ها به صدر جدول رسید تا حالا با روحیه ای کاملاً متفاوت بازی کند.

سرخپوشان پایتخت در روزهای اخیر بدون توجه به صحبت‌های حاشیه ساز جواد نکونام سرمربی استقلال علیه پرسپولیس تمرکز خود را روی پیروزی در بازی امروز گذاشته اند.

تعدادی از بازیکنان باتجربه پرسپولیس نه تنها تصمیمی برای پاسخ دادن به حرف‌های نکونام ندارند بلکه پیش بینی دارند امشب در قزوین شانس گرفتن جشن قهرمانی دارند.

سرخپوشان پایتخت در صورت پیروزی مقابل شاگردان سعید دقیقی و شکست احتمالی استقلال مقابل گل گهر سیرجان به جام قهرمانی خواهند رسید.

حالا باید دید شامگاه امروز سه‌شنبه چه نتیجه‌ای را برای هفته بیست و نهم لیگ برتر فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ رقم خواهد زد تا جدال هواداران بر سر قهرمانی نیز مشخص شود.

کد مطلب 6120854

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