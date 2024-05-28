«جوزف بورل» شهادت رئیس جمهور فقید ایران و یارانش را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه شهادت رئیس جمهور فقید ایران و یارانش را تسلیت گفت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ارسال نامه‌ای به علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران شهادت رئیس جمهور فقید و یارانش را تسلیت گفت.

در متن این پیام خطاب به علی باقری کنی آمده است: مایلم مراتب تسلیت خود را به مناسبت درگذشت آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و دکتر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و سایر مقامات در این شرایط غم انگیز را ابراز کنم.