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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۰:۳۱

با ارسال پیامی برای «علی باقری کنی»؛

«جوزف بورل» شهادت رئیس جمهور فقید ایران و یارانش را تسلیت گفت

«جوزف بورل» شهادت رئیس جمهور فقید ایران و یارانش را تسلیت گفت

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با ارسال پیامی برای «علی باقری کنی» سرپرست وزارت امور خارجه ایران، شهادت رئیس جمهور فقید ایران و یارانش را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه شهادت رئیس جمهور فقید ایران و یارانش را تسلیت گفت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ارسال نامه‌ای به علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران شهادت رئیس جمهور فقید و یارانش را تسلیت گفت.

در متن این پیام خطاب به علی باقری کنی آمده است: مایلم مراتب تسلیت خود را به مناسبت درگذشت آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و دکتر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و سایر مقامات در این شرایط غم انگیز را ابراز کنم.

کد مطلب 6121799

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