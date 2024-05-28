بانک ها در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری تسریع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عبداللهی عابد شامگاه سه شنبه در نشست بررسی روند پرداخت تسهیلات مرتبط با فرزندآوری و ازدواج اظهار کرد: سرعت‌بخشی به روند پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن ضروری است.

وی با تاکید بر پیگیری بانک‌ها از مرکز برای جذب سریع و افزایش سهمیه ابلاغی استان در سال جاری خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید در موعد مقرر نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت متقاضیان در صف این تسهیلات اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به سهمیه‌های ابلاغی هر بانک در زمینه ودیعه مسکن، شاخص‌بندی و اولویت قرار دادن افراد دارای شرایط و نیازمند را ضروری دانست.

عبداللهی همچنین خواستار پیگیری و تلاش مدیران بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و جذب سهمیه بیشتر برای استان در سال جاری شد.

وی بیان کرد: نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان اردبیل در سال گذشته پرداخت شده است.

عبداللهی از پرداخت ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج برای ۱۴ هزار متقاضی در اردبیل خبر داد و خاطرنشان کرد: ۶۴۴ میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری برای ۱۱ هزار و ۳۰۰ متقاضی در استان پرداخت شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل عملکرد هر کدام از بانک‌ها در زمینه وضعیت پرداخت تسهیلات را یادآور شد و بیان کرد: سرعت‌بخشی به پرداخت‌ها و کاهش صف‌های انتظار ضروری است.