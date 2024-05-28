۱۶۰ واحد تولیدی در استان بوشهر احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین سه شنبه شب در بازدید از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی بوشهر با تسلیت شهادت آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور فقید و همراهان در سانحه بالگرد، اظهار داشت: از آغاز دولت سیزدهم تحول مهم و قابل توجهی در عرصه‌های مختلف کشور و استان بوشهر ایجاد شد و فضای کسب‌وکار بهبود یافت.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به مصوبه ۲۰ هزار میلیارد تومانی در حمایت از واحدهای تولیدی استان بوشهر در سفر دوم رئیس جمهور شهید به استان، گفت: تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان از این اعتبار از سوی بانک‌ها پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع فرهنگ سرمایه‌گذاری در استان بوشهر ارتقا یافته است، تصریح کرد: اکنون با سرمایه‌گذاران متعدد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بوشهر مواجه هستیم و طرح‌های مهمی در این شهرک‌ها آغاز شده است.

باستین تکمیل زنجیره ارزش محصولات تولیدی و راهبردی استان بوشهر را یکی از اولویت‌های مهم دانست و اضافه کرد: در بخش‌های دارای مزیت استان بوشهر تلاش می‌شود که زنجیره‌های ارزش این بخش‌ها تکمیل و تسهیلات بانکی به‌صورت هدفمند به این مجموعه‌ها پرداخت شود.

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم در سه سال گذشته افزون بر ۱۷۰ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان بوشهر تشکیل شده است خاطرنشان کرد: افزون بر ۹۵ درصد مصوبات این کارگروه‌ها عملیاتی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر از احیا ۱۶۰ واحد تولیدی در استان بوشهر در مدت سه سال دولت سیزدهم خبر داد و بیان کرد: این واحدها با حمایت‌های ویژه به چرخه تولید برگردانده و اشتغال قابل توجهی از محل احیا این واحدها محقق شده است.

باستین اضافه کرد: در این مدت ۹۸۰ واحد از ۳ هزار واحد تولیدی استان بوشهر از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش ظرفیت یافته‌اند و این اقدام ارزشمندی است که با پیگیری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان محقق شد.

وی افزود: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بوشهر، به لحاظ اثربخشی و احیا واحدهای راکد، در حالی که در ابتدای دولت جایگاه ۲۷ کشوری را داشته، سال گذشته به جایگاه دوم رسید و در سال جاری بر اساس آخرین ارزیابی وزارت کشور جایگاه نخست کشور را به دست آورده است.

وی با تشکر از همه عوامل دولتی و بخش خصوصی از جمله رئیس کل دادگستری استان بوشهر که در عرصه حمایت از تولید فعالیت می‌کنند افزود: دستگاه قضائی استان بوشهر در کارگروه اقتصاد مقاومتی با تمام وجود در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی تلاش می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه رئیس کل دادگستری استان بوشهر همواره در کمک به بخش اقتصادی و حمایت از واحدهای تولیدی پیشگام هستند اضافه کرد: از شهرک صنعتی بوشهر به اتفاق رئیس کل دادگستری استان بوشهر بازدید شد و ان‌شاءالله با تداوم همدلی و هم‌افزایی مدیران روزبه‌روز گام‌های مؤثرتر در حوزه اقتصادی استان بوشهر برداشته شود.