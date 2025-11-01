به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه در بازدید از چند واحد تولیدی و طرح صنعتی در حال احداث در شهرک صنعتی بوشهر اظهار کرد: در سالی که به‌عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، در قالب بازدیدهای مختلف تلاش داریم که زمینه تحقق شعار سال فراهم شود.

وی با تاکید بر لزوم تسهیل و رفع موانع تولید کارگاه‌های تولیدی افزود: در این بازدیدها، مشکلات، دغدغه‌ها و پیشنهادات مجریان و سرمایه‌گذاران مطرح می شود و متناسب با درخواست ها و شرایط، تصمیمات لازم یا در محل اتخاذ می‌شود یا در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی بوشهر در این بازدید بر اساس درخواست سرمایه گذاران خواستار حمایت مسئولان استان برای تسریع در روند توسعه شهرک صنعتی بوشهر ۲ و رفع موانع زیرساختی این شهرک شد.

سید حسین حسینی با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی در شهرک صنعتی بوشهر ۲ اظهار داشت: عملیات اجرای شبکه گاز به طول ۹ کیلومتر و با اعتبار ۷ میلیارد تومان، با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد به پایان رسیده است. همچنین پروژه روسازی و آسفالت به طول ۵ کیلومتر و با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان، تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.