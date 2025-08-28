به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از ارتقای چشمگیر شاخص بهبود فضای کسبوکار استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس اخرین پایش فضای کسب و کار که در بهار سال جاری از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام شده، رتبه استان بوشهر از جایگاه ۱۸ به رتبه ۱۱ کشور ارتقا یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه یکی از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم، تسهیل شرایط برای سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی است، تاکید کرد: در این چارچوب، موانع زدایی و تسریع فرآیندهای صدور مجوزها کسب و کار، تسهیل در تأمین مالی و تقویت زیرساختهای تولید جز اولویتهای مهم حوزه اقتصادی در دولت وفاق ملی است.
وی با اشاره به عملکرد سامانه زمین و مسکن افزود: از زمان راهاندازی این سامانه تاکنون بیش از ۶۲ هزار استعلام بهصورت الکترونیک انجام شده که ۹۷ درصد آنها پاسخ داده شده است. همچنین زمان پاسخگویی استعلامات از ۲۶۰ روز در سالهای گذشته به ۱۱ روز کاهش یافته که نشاندهنده تحول جدی در تسهیل امور اداری و صدور مجوزهای کسبوکار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر ارتقای رتبه استان را نتیجه همافزایی دولت، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی دانست و گفت: بهبود فضای کسبوکار بستر اصلی رونق تولید و جذب سرمایهگذاری است و با تداوم این روند، شاهد جهشهای بیشتری در شاخصهای اقتصادی خواهیم بود.
رستمی با اشاره به نقش محوری بخش خصوصی تأکید کرد: موفقیتهای اخیر نشان میدهد که هر جا دولت نقش تسهیلگر داشته و بخش خصوصی میداندار بوده، نتایج مثبت و ملموسی بهدست آمده است. بنابراین تداوم این مسیر و رفع موانع باقیمانده از اولویتهای اساسی استان خواهد بود.
