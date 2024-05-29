وظیفه جذب دانشجویان از کشورهای مختلف توسط رایزنان علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، نشست سالیانه رایزنان علمی و سرپرستی دانشجویان ایرانی خارج از کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی نظام زاده نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان منطقه آسیا و اقیانوسیه و حجت الاسلام سید ابومحمد مرتضوی رئیس دبیرخانه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج کشور و دکتر جعفر رازقی معاون بورس و امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین نظام زاده در این نشست گفت: باید از همه توانمندی‌ها در جهت حفظ دانشجویان خارج از کشور و بهره گیری از آن ها در جهت اشاعه فرهنگ ایرانی_ اسلامی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: تشریفات انتخاب یک انجمن یک تشریفات اداری نیست یعنی اینطور نیست که دانشجویان در اختیار ما باشند بلکه ما یک جمعیت دانشجویی شناور داریم بنابراین انجمن‌های اسلامی جمعیت مستقر ثابت ندارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین تصریح کرد: این دانشجویان از تجربه لازم برخوردار نیستند و و چون در سنین پایینی قرار دارند و بدلیل تحصیل از کشور خارج شده اند باید از لحاظ روحی و ... از این عزیزان حمایت کنیم و احساس تنهایی نکنند.

نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان منطقه آسیا و اقیانوسیه اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های مهم رایزنان علمی تشخیص اعتبار و عدم اعتبار دانشگاه‌های خارج از کشور است در حقیقت این موضوع باید به عنوان یک اصل و پایه در نظر گرفته شود تا دانشگاه‌های ما معتبر به درستی شناسایی و معرفی شوند.

حجت الاسلام والمسلمین نظام‌زاده اظهار کرد: رایزنان علمی ما به غیر از اداره دانشجویان و تامین نیازهای علمی و فکری آن‌ها وظیفه جذب دانشجویان از کشورهای مختلف به داخل کشور را نیز دارند و این مهم اگر بخوبی اتفاق بیفتد، ثمرات زیادی را برای نظام به ارمغان خواهد آورد.