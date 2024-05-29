توسعه روابط با کشور عراق تصمیمی راهبردی، کلان و ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالامیر الشمری» وزیر کشور عراق با حضور در دانشگاه دفاع ملی با سرلشکر محمدباقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیدار کرد.

در این دیدار، عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق ضمن تسلیت شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و همراهان ایشان اظهار داشت: در این سفر به دلیل اهمیت زیارت اربعین با وزیر کشور و فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی مباحث خود را آغاز کرده‌ایم؛ باتوجه به فصل گرما و شرایطی که وجود دارد، نیازمند هماهنگی بیشتر و تامین تدارکات لازم هستیم.

وزیر کشور عراق ادامه داد: مسائل دیگری که در این سفر دنبال می‌کنیم، مذاکرات با فرماندهی انتظامی در خصوص موضوعات مرتبط و همچنین گفتگو با فرمانده دانشگاه دفاع ملی در خصوص تحصیل دانشجویان ما در این دانشگاه است.

الشمری با بیان اینکه یکی از محورهای گفت‌وگوها پیرامون انتقال تجارب آموزشی و پژوهشی بین دو طرف است، گفت: با توجه به سطح آموزشی ایران رویکرد ما اعزام افسران پلیس وزارت کشور عراق برای تحصیل در دانشکده‌های مختلف نظامی و دافوس است که امیدوارم این سطح از تعامل باعث تقویت پیوندها و اشتراک تجربیات شود.

سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در این دیدار ضمن تشکر از ابراز همدردی و محبت دولت و مردم عراق در پی شهادت آیت الله رئیسی و همراهان وی اظهار داشت: حقیقتاً کشور عراق در این حادثه برادری خود را نشان داد و موجب التیام و تسکین مقامات، مسئولان و مردم ایران شد.

وی با بیان اینکه جناب آقای رئیسی و آقای امیرعبداللهیان شخصیت‌های بزرگی بودند، گفت: آقای رئیسی عنایت خاصی به توسعه روابط با کشور عراق داشتند؛ در دوره مسئولیتشان در قوه قضائیه به عراق سفر کرده بودند و بزودی هم قرار بود سفر دیگری به کشور عراق داشته باشند و در حال برنامه‌ریزی بودند که این حادثه پیش آمد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: آنچه که مهم‌تر است این است که توسعه روابط با کشور عراق یک تصمیم راهبردی، کلان و ملی در کشوربوده و تاکید و تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی و ارکان نظام را دارد، از این‌رو این حادثه تلخ تاثیری در سطح روابط نداشته و روابط ما همچنان رو به گسترش خواهد بود.

وی با بیان اینکه جایگاه وزارت کشور در عراق از اهمیت بالایی برخوردار بوده و وظایف سنگینی بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته در وزارت کشور عراق امنیت روز به روز در حال گسترش است و ما در حوزه آموزش و انتقال تجربیات آماده همکاری با کشور عراق هستیم.

سرلشکر باقری در ادامه با بیان اینکه سفر امسال اربعین حسینی در فصل گرماست، کار را برای زائرین، مردم عراق و دولت دو کشور سخت‌تر می‌کند، گفت: من صمیمانه از تلاش‌های مردم، دولت و مرجعیت عراق در پذیرایی و مهمان‌نوازی از مردم ایران و زائرین قدردانی و تشکر می‌کنم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر با اقدامات صورت گرفته امنیت زائران اربعین حسینی برقرار بوده است، اظهار داشت: مسئله امنیت زائران اربعین امسال هم بسیار مهم هست و اقدامات باید تداوم داشته باشد.

ایشان بر همکاری مرزبانی دو کشور تاکید کرد و با اشاره به فعالیت گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب و غیرقانونی در کردستان عراق گفت: توافقنامه‌ای بین دو کشور مبنی بر خلع سلاح و استقرار این گروه‌های تروریستی در اردوگاه‌های تحت کنترل به امضا رسیده که باید به صورت کامل پیگیری و اجرا شود.

سرلشکر باقری افزود: با همکاری مرزبانی دو کشور باید مسئله قاچاق مواد مخدر و سلاح کنترل شود تا مرزهای دوطرف امن و مستحکم باشند و روابط تجاری دو کشور توسعه بیشتری پیدا کند.