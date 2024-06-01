۱۰ هزار متر مربع بنای غیر قانونی در بسطام رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفریان صبح شنبه در حاشیه بازدید از باغات بسطام از رفع تصرف اراضی کشاورزی در این شهر خبر داد و ابراز داشت: با دستور مقامات قضائی ۱۰ هزار متر مربع اراضی زراعی و باغی رفع تصرف شد.

وی ضمن بیان اینکه در این زمین‌ها بناهای غیر قانونی ساخته شده بود، افزود: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به طور جد در استان پیگیری و با هر گونه بنای غیر مجاز برخورد می‌شود.

معاون بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن بیان اینکه هر گونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی باید زیر نظر این اداره انجام شود، ابراز داشت: متقاضیان قبل از انجام ساخت و ساز باید به امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنند.

جعفریان ضمن بیان اینکه تغییر کاربری باغ و اراضی طبیعی خط قرمز جهاد کشاورزی است، اضافه کرد: در صورت بروز هرگونه تخلف ابتدا اخطاریه‌های لازم داده شود و در صورت ادامه روند با حکم قضائی بنای مربوط تخریب خواهند شد.