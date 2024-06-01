بازداشت کلاهبردار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: فردی که تحت پیگرد مراجع قضائی یکی از کشورهای همسایه به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بود پس از بازداشت در تهران، جهت رسیدگی پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

وی در تکمیل این خبر گفت: متهم به عنوان مدیرکل شرکتی در یکی از کشورهای همسایه مشغول بکار بوده است و با تبانی حسابدار اصلی شرکت اقدام به کلاهبرداری از آن شرکت به میزان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در قالب فروش غیرقانونی محصولات شرکت می‌کند.

این مقام انتظامی افزود: پس از شکایت شاکی پرونده در کشور همسایه و اعلام اینترپل کشور مربوطه اعلان قرمز یا حکم جلب بین‌المللی علیه مشارالیه، صادر شد و شناسایی و دستگیری نامبرده را از پلیس بین‌الملل تهران درخواست نمود که پس از انعکاس موضوع به مرجع قضائی کشورمان، نهایتاً نامبرده هفتم خرداد ماه سال جاری در تهران شناسایی، دستگیر و روانه زندان می‌شود.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا در ادامه افزود: پس از شناسایی این متهم در کشورمان و بازداشت وی در تهران توسط مأموران انتظامی، متهم به مراجع قضائی معرفی و پس از رسیدگی، نهایتاً جهت رسیدگی پرونده، تحویل قوه قضائیه شد.