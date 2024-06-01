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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۱۶

سردار کریمی خبر داد؛

بازداشت کلاهبردار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری

بازداشت کلاهبردار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری

رییس پلیس بین‌الملل از بازداشت فرد ایرانی به اتهام کلاهبرداری در یکی از کشورهای همسایه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: فردی که تحت پیگرد مراجع قضائی یکی از کشورهای همسایه به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بود پس از بازداشت در تهران، جهت رسیدگی پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

وی در تکمیل این خبر گفت: متهم به عنوان مدیرکل شرکتی در یکی از کشورهای همسایه مشغول بکار بوده است و با تبانی حسابدار اصلی شرکت اقدام به کلاهبرداری از آن شرکت به میزان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در قالب فروش غیرقانونی محصولات شرکت می‌کند.

این مقام انتظامی افزود: پس از شکایت شاکی پرونده در کشور همسایه و اعلام اینترپل کشور مربوطه اعلان قرمز یا حکم جلب بین‌المللی علیه مشارالیه، صادر شد و شناسایی و دستگیری نامبرده را از پلیس بین‌الملل تهران درخواست نمود که پس از انعکاس موضوع به مرجع قضائی کشورمان، نهایتاً نامبرده هفتم خرداد ماه سال جاری در تهران شناسایی، دستگیر و روانه زندان می‌شود.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا در ادامه افزود: پس از شناسایی این متهم در کشورمان و بازداشت وی در تهران توسط مأموران انتظامی، متهم به مراجع قضائی معرفی و پس از رسیدگی، نهایتاً جهت رسیدگی پرونده، تحویل قوه قضائیه شد.

کد مطلب 6124996

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