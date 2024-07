به گزارش خبرگزاری مهر، مقالات پذیرفته شده ششمین سمپوزیوم بین‌المللی بازی‌های جدی ۱۴۰۲ همچون سال‌های گذشته در کتابخانه دیجیتال IEEE XPLORE نمایه شدند.

سمپوزیوم بین‌المللی بازی‌های جدی ۱۴۰۲ با همکاری دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قالب رویداد جایزه بازی‌های جدی، روزهای ۷ و ۸ دی‌ماه ۱۴۰۲ به‌صورت حضوری برگزار شد. پذیرش مقالات فقط انگلیسی و با استانداردهای IEEE انجام گرفت و از مجموع ۱۶ مقاله ارسالی، ۶ مقاله به‌صورت شفاهی و ۹ مقاله به‌صورت پوستری پذیرفته شدند.

سمپوزیوم بین‌المللی بازی‌های جدی ۱۴۰۲ با رعایت استانداردهای IEEE Xplore موفق به دریافت مجوز نمایه‌سازی مقالات در این پایگاه استنادی شد که در نهایت مقالات زیر با بررسی سرقت ادبی و حفظ اصالت مقاله از سوی IEEE و همچنین رضایت نویسندگان به این پایگاه ارسال و نمایه شدند.

عناوین مقالات نمایه شده به شرح زیر است:

Immersive Game Worlds: Using Deep Reinforcement Learning for Lifelike Non-Player Characters

Analyzing Behavioral Patterns in the Serious Game “Twelve Minutes”: Insights from Iranian YouTubers

Analyzing the Challenges of Commercializing Serious Games in the Field of Health (A Case Study of Games Submitted in ۲۰۱۷-۲۰۲۲ in the Serious Games Festival: SEGAP)