دریافت 19 MB کد مطلب 6181749 https://mehrnews.com/x35yG9 ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۳۲ کد مطلب 6181749 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۳۲ آخرین وداع اسماعیل هنیه با شهید جمهور ادای احترام شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به رئیسجمهور شهید و همراهان را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط رهبر معظم انقلاب: رژیم صهیونیستی زمینه مجازاتی سخت را برای خود فراهم ساخت جنایات رژیم صهیونیستی بیپاسخ نخواهد ماند مردم اصفهان در پی شهادت اسماعیل هنیه در گلستان شهدا تجمع میکنند بیانیه سازمان بسیج رسانه استان بوشهر در پی شهادت «اسماعیل هنیه» برچسبها شهید جمهور اسماعیل هنیه شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی حسین امیرعبداللهیان جنبش حماس
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