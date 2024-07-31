محسن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد جوی شماره ۱۸ در استان، از تداوم بارش‌های موسمی در سطح سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: براساس نتایج نقشه‌های پیش بینی و پیش یابی هواشناسی، از چهارشنبه تا دوشنبه (۱۰ تا ۱۵ مرداد) رخداد رگبار و رعد و برق پراکنده به همراه باد شدید لحظه‌ای در ساعات بعد ظهر و شب برای شهرستان‌های ایرانشهر، بمپور، تفتان، چابهار، خاش، دشتیاری، دلگان، راسک، سراوان، سرباز، سیب و سوران، فنوج، قصرقند، کنارک، گلشن، لاشار، مهرستان و نیک شهر پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: در طول مدت فعالیت این سامانه بارشی، از فعالیت‌های کوهنوردی و از چرای دام در مناطق مرتفع پرهیز کرده و از اسکان و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در زمان بارندگی خودداری شود.

حیدری اضافه کرد: در این مدت، از محصولات کشاورزی محافظت کرده و برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.