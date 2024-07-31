به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالحمید اجتهادی رئیس سازمان اموال تملیکی کشور پس از چهار ماه بلاتکلیفی در حکمی «مهدی سعیدی» را به عنوان سرپرست اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی در هرمزگان منصوب کرد.

برنامه ریزی دقیق برای تعیین وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان هرمزگان به منظور نگهداری علمی و انبارداری استاندارد و ارتباط سیستمی میان انبار از جمله مأموریت‌های تاکید شده در حکم مدیرکل جدید جمع آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان است‌.

«مهدی سعیدی» سابقه معاون ترانزیت و صادرات گمرک شهید رجایی را در کارنامه دارد.