رئیس جمهور گرجستان خواستار بهبود روابط با روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، میخائیل ساکاشویلی درکنفرانس مطبوعاتی در شهر تفلیس پایتخت گرجستان گفت: امیدواریم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای گرمی روابط دوجانبه به تفلیس سفر کند.



وی وضعیت موجود در روابط روسیه و گرجستان را غیرقابل قبول خواند و خواستار ایجاد تدابیر معینی برای بهبود این روابط شد.

ساکاشویلی همچنین اعلام کرد که "لادو جورگینیدزه" نخست وزیر کنونی گرجستان را مامور تشکیل دولت جدید این کشور کرده است.



شایان ذکر است، کمیته انتخابات گرجستان پیشتر پیروزی ساکاشویلی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را اعلام کرد، اما مخالفان روند انتخابات را زیر سوال برده و از تقلب در روند رای گیری و نتایج آن سخن گفته و اعلام کردند که به طور مسالمت آمیز از طریق نهادهای حقوقی درباره این نتایج شکایت خواهند کرد.