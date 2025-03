به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پی سرکوب و اخراج دانشجویان معترض از دانشگاه‌های آمریکا به دلیل اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی، سه تن از مسئولان نهادهای علمی ایران، طی بیانیه‌ای مشترک، این اقدام را محکوم کرده و حمایت جمهوری اسلامی ایران از این دانشجویان را اعلام کردند. در این پیام که به امضای حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم ایران و دکتر سید علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، رسیده است، بر آمادگی دانشگاه‌های کشور برای پذیرش این دانشجویان تأکید شده است.

مسئولان علمی ایران با اشاره به چهره واقعی مدعیان حقوق بشر، بر ضرورت حمایت از آزادی‌خواهان تأکید کرده و ایران را خانه عدالت‌طلبان و حقیقت‌جویان معرفی کرده‌اند.

مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این بیانیه را که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده، برای اطلاع افکار عمومی و نهادهای علمی بین‌المللی منتشر کرده است. متن کامل این نامه در ادامه آمده است:



بسم الله الرحمن الرحیم



رفتار استکبار جهانی در سرکوب عدالت طلبی و اخراج دانشجویان از دانشگاه‌های آمریکا به جهت اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، چهره واقعی مدعیان حقوق بشر را آشکارتر کرد.

جمهوری اسلامی ایران، خانه عدالت و حقیقت‌طلبی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری فرهنگستان‌ علوم و آکادمی علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران از پذیرش این دانشجویان در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند.



حجت‌الاسلام و المسلمین استاد عبدالحسین خسروپناه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی



استاد ممتاز دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

رئیس فرهنگستان علوم ایران



استاد ممتاز دکتر سید علیرضا مرندی

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران



In the name of Allah, the Most Compassionate, and the Most Merciful

The acts of global arrogance in suppressing justice-seeker students and expelling them from American universities after their peaceful protests against the atrocities committed by the Zionist regime against the oppressed people of Palestine, have further unveiled true nature of those who claim to advocate for human rights.

Islamic Republic of Iran, as the home of justice and truth, takes pride in extending its support to aforementioned students. Supreme Council of Cultural Revolution of I.R.I, in collaboration with Academy of Sciences of I.R.I, and Iranian academy of medical sciences, facilitates the admission of the expelled students into Iranian universities.



Prof. Abdolhossein Khosropanah



Secretary of Supreme Council of Cultural Revolution of I.R.I



Distinguished Professor Mohammad Reza Mokhber Dezfouli



President of Academy of Sciences of I.R.I



Distinguished Professor Seyed Alireza Marandi

President of Academy of Medical Sciences of I.R.I