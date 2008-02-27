رئیس سازمان شیلات ایران تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان شیلات ایران، مراسم تودیع شعبانعلی نظامی، رئیس سابق شیلات و معارفه وحید زارع که طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به این سمت منصوب شده است، عصر روز سه شنبه 7 اسفندماه سالجاری و با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزارشد.

وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم، گفت: در حال حاضر پتانسیلها و ظرفیتهای زیادی در کشور وجود دارد که شیلات ایران می تواند با بهره برداری از آنها تحول چشمگیری را در مناطق مختلف کشور بوجود آورد.

محمدرضا اسکندری افزود: عملکرد تولید در واحد سطح آبزیان در بخش ماهیان سردآبی، گرمابی و میگو در مقایسه با کشورهای دیگر در سطح پایینی قرار دارد ضمن اینکه صیادان و پرورش دهندگان دچار مشکلاتی هستند.

وی بیان کرد: شیلات ایران ضمن افزایش میزان تولید در واحد سطح آبزیان و ارتقای دانش فنی کارشناسان باید تعامل خوبی با صیادان و پرورش دهندگان داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: برای ارزیابی هر سازمان لازم است ابتدا و انتهای هر فعالیتی مشخص و عملیاتی شود و در صورت تحقق این امر شاهد موفقیت آن سازمان و تحقق اهداف نظام خواهیم بود.

وی عنوان کرد: در حاضر میزان تولیدات آبزیان در حدود 600 هزار تن است که در صورت افزایش بیش از یک میلیون تنی آبزیان در طی یک تا دو سال آینده می توان مردم را به مصرف آبزیان ترغیب نمود.