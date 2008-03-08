برقراری روابط راهبردی میان عراق و ترکیه هدف دیدار طالبانی از آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر، این شبکه درتحلیلی درباره سفر جلال طالبانی به آنکارا نوشت : رئیس جمهور عراق مورد استقبال عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در کاخ ریاست جمهوری این کشورقرار گرفت؛رئیس جمهوری ترکیه در یک کنفراس مشترک مطبوعاتی پس از دیدار با طالبانی،ضمن بیان این مطلب که مردم عراق برادر و دوست ترکیه هستند، از گفتگو و تبادل نظر با طالبانی درباره مسائل مهم میان دو کشور خبر داد.

وی گفت : ترکیه و عراق درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای دیدگاه مشترکی دارند و وزیران دو کشور درباره مسائل مختلف بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

گل تاکید کرد: " ترکیه به تمامیت ارضی عراق و رفاه مردم عراق اهمیت می دهد و خواستار برقرای اتحاد ملی در آن کشور و تشدید روابط دوستانه عراق با کشورهای همسایه منطقه است. مردم عراق مشکلات ترور را بیشتر از همه درک می کنند و اطمینان داریم در راه مبارزه با تشکیلات تروریستی پ ک ک، مردم عراق، مردم ترکیه را درک می کنند. تشکیلات تروریستی پ ک ک، بلای مشترک دو کشور است و از این لحاظ سفر رئیس جمهور عراق به ترکیه از اهمیت بسزایی برخوردار است."



در ادامه کنفراس مطبوعاتی، رئیس جمهور عراق نیز گفت:"هدف از این دیدار، برقراری روابط راهبردی و توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، امنیتی و تبادلات نفتی با ترکیه است. زیرا دو کشور دارای منافع و مشکلات مشترکند و انشاءالله دو کشور برای رفع مشکلات تلاش خواهند کرد."



طالبانی در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر حضور پ.ک.ک در خاک عراق خاطرنشان کرد: "عراق هیچ یک از گروه های مسلح را در خاکش نخواهد پذیرفت و میان ترکیه و عراق درباره این موضوع توافقهای امنیتی وجود دارد."



طالبانی امروز با اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد و پس از آن در اجلاس شورای کاری ترکیه و عراق شرکت خواهد نمود.



گفته می شود، هدف از سفر جلال طالبانی رئیس جهور عراق از ترکیه، بحث و تبادل نظر بر سر محورهای سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، نظامی، انرژی، نفت، شهر کرکوک ، مسائل منطقه و مبارزه با پ ک ک است.



ضمنا از رئیس جمهور عراق در فرودگاه اسن بوغای آنکارا به طور رسمی استقبال نشد و این حادثه از سوی اعضای هیئت عراقی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و مقامهای ترکیه در توجیه این موضوع،علت را غیر رسمی بودن سفر رئیس جمهور عراق بیان کردند.