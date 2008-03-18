معمای تغییر رنگ قویترین مخلوق جهان حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سوسک هرکولس (Hercules Beetle) از توانایی عجیبی در تغییر رنگ برخوردار است و از این رو دانشمندان مدتهاست که به دنبال حل این معما بوده اند.

اکنون دانشمندان با مطالعه ساختار پوسته حفاظتی عجیب این حشره در عین حال که به حل این معما امیدوار شده اند در نظر دارند تا از نتایج آن برای طراحی و ساخت مواد هوشمند نیز استفاده کنند.

سوسک هرکولس از جهات گوناگون به عنوان موجودی فوق العاده شناخته شده است. این سوسک می تواند تا باری در حدود 850 برابر وزن خود را حمل کند.

همچنین پوسته ویژه محافظتی این حشره از قابلیت عجیبی همچون تغییر رنگ از سبز به سیاه برخوردار است. این تغییر رنگ زمانی صورت می گیرد که محیط اطراف وی مملو از رطوبت شود.

محققان دانشگاه "نامور" در بلژیک با استفاده از جدیدترین تکنیکهای تصویربرداری به مطالعه پوسته این سوسک پرداختند.

این تکنیک تصویربرداری در حقیقت استفاده از میکروسکوپ الکترونیکی تص ویربرداری است که با استفاده از آن می تواند ساختار مسئول تغییر رنگ پوسته این سوسک را شناسایی کرد.