به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کره تایمز، ماه مارس سال میلادی آینده ( اسفند 1387) مدرسه اسلامی مسلمان کره به مؤمنان مسلمان کمک می کند دین خود را از طریق برنامه درسی رسمی این کشور بیاموزند.

مسلمانان کره جنوبی همچنین طرحهایی برای ساخت مرکز فرهنگی، مدرسه اسلامی مقطع متوسطه و حتی دانشگاه اسلامی پیش بینی کرده اند .

کیم هوان یون دبیرکل فدراسیون مسلمانان کره جنوبی گفت: به زودی درخواست خود را برای تأسیس این مدرسه به مقامهای دولتی ارائه می کنیم.

وی افزود: بسیاری از مردم کره جنوبی اطلاعات تحریف شده ای درباره اسلام دارند که این امر به تبلیغات منفی رسانه ای و اقدامهای عده معدودی از مسلمانان به نام دین بوده است. یکی از اهداف ما از تأسیس این مدرسه اصلاح اطلاعات متعصبانه درباره اسلام است تا نه تنها کودکان بلکه عموم مردم حقیقت اسلام را دریابند.

نخستین مدرسه اسلامی کره جنوبی همان برنامه درسی واحد مدارس ابتدایی کشور را تدریس می کند اما کلاسهای خود را به زبان انگلیسی برگزار می کند و کلاسهای مطالعات اسلامی و زبان عربی نیز به این برنامه درسی اضافه شده است.

رئیس فدراسیون مسلمانان کره جنوبی تأکید کرد: دانش آموزان پس از اتمام دوره تحصیلی خود در این مدرسه برای تکلم به زبان عربی و انگلیسی با مشکلی مواجه نخواهند بود.

دانش آموزان بدون توجه به دین، ملیت و سنت می توانند در این مدرسه ثبت نام کنند.

جمعیت مسلمانان کره 150 هزار نفر تخمین زده می شود اما این تعداد در بسیاری از ابعاد اجتماعی به ویژه آموزش از تسهیلات مناسب برخوردار نیستند.