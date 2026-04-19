تقدیر از فعالان جامعه مسلمانان کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون اسلامی کره، طی مراسمی در مسجد مرکزی سئول، از افرادی که در توسعه اسلام و نهادهای اسلامی در این کشور نقش داشته‌اند تجلیل کرد.

در میان این افراد، آیانا مون جی، به پاس قدردانی از نقشش در بهبود وجهه کره و ایجاد روابط با کشورهای مسلمان مورد تقدیر قرار گرفت.

همچنین شریف جو کیونگ هی به دلیل حمایت مداوم از طرح‌های اسلامی و آموزشی مورد تقدیر قرار گرفت. تلاش‌های وی در تأسیس یک صندوق بورسیه تحصیلی اختصاص داده شده به آموزش کودکان مسلمان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این امر نشان دهنده رویکردی عملی برای سرمایه‌گذاری در آینده جامعه مسلمانان و تقویت حضور نهادینه آنها در این کشور است.

تقویت هویت و حضور اسلامی

فدراسیون اسلامی کره خاطرنشان کرد که این افراد به توسعه اسلام در کره جنوبی و تقویت روابط با جهان اسلام کمک کرده‌اند که منعکس کننده نقشی است که از بافت محلی فراتر رفته و ابعاد تمدنی و فرهنگی وسیع‌تری را در بر می‌گیرد و بر حضور رو به رشد اسلام در جامعه کره تأکید دارد.

این فدراسیون توضیح داد که یکی از مهمترین جنبه‌های این تقدیر، سهم آنها در ایجاد یک صندوق بورسیه برای حمایت از آموزش کودکان مسلمان در کره بود که از منظر تجربه و تخصص بسیار ارزشمند است.

این صندوق یک سرمایه‌گذاری مستقیم برای آینده جامعه مسلمان با آموزش پایدار است که به ساختن نسل‌های آینده کمک می‌کند.