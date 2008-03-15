نتایج نهایی انتخابات در حوزه های بویراحمد و دنا و گچساران اعلام شد

غریب دین پرور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: از 145هزار و 286 برگ رای ماخوذه در حوزه انتخابیه شهرستانهای بویراحمد و دنا، ستار هدایت خواه با 71هزار و 988 رای برای دومین بار به عنوان نماینده بویراحمد و دنا در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

وی اظهار داشت: غلام محمد زارعی با 56 هزار و 160رای و جلال الدین آسپار با 12هزار و دو رای به ترتیب دوم و سوم شدند .

به گفته وی، عبدالمجید ارجمندی با سه هزار و 612 رای و عبدالحسین شیوایی با 270رای نفرات بعدی شدند .

دبیر شورای اطلاع رسانی استان تصریح کرد: از مجموع کل آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه یکهزار و 185رای باطله ماخوذه و 509 برگ رای باطله غیر ماخوذه است .

دین پرور افزود: از مجموع 82هزار و 790رای ماخوذه در شهرستان گچساران نیز سید قدرت الله حسینی پور با 23 هزار و 64رای به عنوان نماینده مجلس هشتم این شهرستان انتخاب شد .

وی اظهار داشت: غلامرضا تاج گردون با 22 هزار و 194رای، احمد خورشیدی آزاد با 19هزار و 657 رای و علی مراد جعفری با 16هزار و 990 رای به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند .

به گفته وی، غلام عباس نوری نژاد با 60 رای و عبدالرسول رضایی با 50 رای در رده های بعدی قرار گرفتند.