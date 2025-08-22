به گزارش خبرنگار مهر، «خروج خورشید» رمانی تاریخی با محوریت دوران پرآشوب پس از سقوط ساسانیان، اثر بابک حیدری است. این کتاب روایتی از قیام سه برادر ماهیگیر است که با تشکیل حکومت آل‌بویه، حاکمیت ملی را پس از چهار قرن بار دیگر به ایران بازگرداندند. در این دوران، ایران یکی از سرزمین‌های فتح‌شده خلفای اموی و عباسی بود و تلاش‌های مردم برای رهایی یا سرکوب می‌شد یا دستاوردی محدود داشت. حکومت آل‌بویه در این میان یک استثنا بود که بخش وسیعی از کشور را آزاد کرد و حتی با فتح بغداد، خلفای عباسی را برای چند دهه به زیر سلطه خود درآورد.

بابک حیدری، نویسنده متولد شیراز که سال‌هاست در کنار تدریس فیزیک به نگارش داستان، مقاله و فیلم‌نامه می‌پردازد، درباره جرقه نوشتن این اثر گفت: این اتفاق در یک مهمانی برایم افتاد؛ زمانی که فیلم افسانه سه برادر درباره سه جنگجوی چینی در حال پخش بود و به یاد ماجرای برادران بویه افتادم. با تعجب دیدم بسیاری از حاضران، به‌ویژه نوجوانان، هرگز نام این سه برادر ایرانی را نشنیده‌اند؛ در حالی که شخصیت‌های چینی را به خوبی می‌شناختند. این اتفاق انگیزه نوشتن نخستین کتاب از مجموعه «برادران صیاد» را در من ایجاد کرد.

حیدری درباره انتخاب عنوان کتاب توضیح داد: ابتدا نام دیگری مدنظر داشتم، اما در نهایت «خروج خورشید» را به سه دلیل برگزیدم؛ نخست، خود داستان که شرح ظهور مردی برای مقابله با تاریکی ظلم خلفای عباسی است؛ دوم، بار معنایی واژه خورشید در فرهنگ ایرانی که نمادی از مردان قیام‌کننده با باورهای آئینی و دینی است؛ و سوم، تداعی سختی، خنجر و خون در ترکیب حروف ابتدایی خروج و خورشید که به فضای جنگی و سلحشورانه اثر می‌خورد.

این نویسنده با اشاره به منابع مورد استفاده گفت: هرچه نویسنده اطلاعات دقیق‌تری از یک دوره تاریخی داشته باشد، اثر باورپذیرتر می‌شود. در نگارش خروج خورشید برخلاف تجربه پیشینم در «سجده سوم» با کمبود منابع مواجه نبودم، هرچند تضاد در روایت برخی حوادث، مرا به دقت و موشکافی بیشتری واداشت.

وی تأکید کرد: آشنایی نسل امروز با تاریخ ایران یک ضرورت است، زیرا فرهنگ جامعه به‌صورت طبیعی به ارث نمی‌رسد و باید آگاهانه منتقل شود. شناخت گذشته و ریشه‌ها نه‌تنها عزت‌نفس را تقویت می‌کند، بلکه مانع تکرار اشتباهات و تسلیم در برابر فرهنگ‌های مهاجم می‌شود.

حیدری در پایان ابراز امیدواری کرد: خروج خورشید ظرفیت بالایی برای اقتباس سینمایی دارد. داستان پرماجرای برادران بویه می‌تواند پایه‌ای برای یک سریال تاریخی ۴۰ قسمتی باشد. شگفت‌زده‌ام که چرا تاکنون فیلمسازان بزرگ به این موضوع نپرداخته‌اند و امیدوارم این کتاب جرقه ساخت مجموعه‌ای فاخر را بزند، همان‌طور که در کشورهای صاحب سینما، سریال‌های تاریخی بخش مهمی از تولیدات را تشکیل می‌دهند.