۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۷

«سفر در سایه‌ها» و بازآفرینی رستم و هفت‌خان در دل جنگ معاصر

رمان «سفر در سایه‌ها» نوشته ریحانه کفشچیان مقدم از سوی نشر صاد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سفر در سایه‌ها» اثری است که اسطوره و واقعیت را به هم پیوند می‌دهد. نویسنده در این رمان، داستانی چندلایه روایت می‌کند؛ جایی که راوی، روایتگر و روایتِ روایتگر در جهانی تودرتو حضور دارند.

این اثر که به مرحله نهایی چهارمین جایزه ملی داستان حماسی راه یافته، درهم‌تنیدگی اسطوره و جنگ را به روایت می‌کشد و رستم را در مسیر هفت‌خان عرفانی قرار می‌دهد.

در بخش اصلی، رستم برای برگرداندن سهراب هفت‌خان متفاوت را می‌گذراند؛ هفت‌خانی عرفانی که او را به خودشناسی و خداشناسی نزدیک می‌کند. او از صحرای سوزان و خورشید سرخ می‌گذرد، به دریای خشکی می‌رسد، در جنگلی شیشه‌ای با پلنگی نبرد می‌کند و در جهانی تاریک با دروغ‌های خود روبه‌رو می‌شود. در ادامه، در میان آینه‌های انکار بارها متولد می‌شود تا سرانجام به سوی نوری رهسپار شود و بازگردد.

روایت دوم اما در دل جنگ معاصر شکل می‌گیرد؛ پیرمردی که می‌کوشد با دعا و نیایش جانش را با جان فرزند مجروحش عوض کند. هم‌زمانی این دو روایت، رستم و پیرمرد را در یک نقطه به هم می‌رساند؛ جایی که هر دو از قهرمان به پهلوان تبدیل می‌شوند.

رمان «سفر در سایه‌ها» در ۱۱۰ صفحه منتشر شده و هم‌اکنون در دسترس علاقه‌مندان به ادبیات داستانی و حماسی قرار دارد.

