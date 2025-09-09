به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سفر در سایهها» اثری است که اسطوره و واقعیت را به هم پیوند میدهد. نویسنده در این رمان، داستانی چندلایه روایت میکند؛ جایی که راوی، روایتگر و روایتِ روایتگر در جهانی تودرتو حضور دارند.
این اثر که به مرحله نهایی چهارمین جایزه ملی داستان حماسی راه یافته، درهمتنیدگی اسطوره و جنگ را به روایت میکشد و رستم را در مسیر هفتخان عرفانی قرار میدهد.
در بخش اصلی، رستم برای برگرداندن سهراب هفتخان متفاوت را میگذراند؛ هفتخانی عرفانی که او را به خودشناسی و خداشناسی نزدیک میکند. او از صحرای سوزان و خورشید سرخ میگذرد، به دریای خشکی میرسد، در جنگلی شیشهای با پلنگی نبرد میکند و در جهانی تاریک با دروغهای خود روبهرو میشود. در ادامه، در میان آینههای انکار بارها متولد میشود تا سرانجام به سوی نوری رهسپار شود و بازگردد.
روایت دوم اما در دل جنگ معاصر شکل میگیرد؛ پیرمردی که میکوشد با دعا و نیایش جانش را با جان فرزند مجروحش عوض کند. همزمانی این دو روایت، رستم و پیرمرد را در یک نقطه به هم میرساند؛ جایی که هر دو از قهرمان به پهلوان تبدیل میشوند.
رمان «سفر در سایهها» در ۱۱۰ صفحه منتشر شده و هماکنون در دسترس علاقهمندان به ادبیات داستانی و حماسی قرار دارد.
