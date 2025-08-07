هر خانه یک زائرسرا؛ تدارک شیعه و سنی برای زائران اربعین در بندرلنگه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- راضیه سالاری: اربعین حسینی، یکی از بزرگ‌ترین و پرشکوه‌ترین گردهمایی‌های مذهبی جهان، هر ساله دل‌های عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را از اقصی نقاط عالم، فارغ از مرزهای جغرافیایی، قومی و زبانی، به سوی کربلا می‌کشاند.

در این حرکت عظیم انسانی الهی، میلیون‌ها زائر با پای پیاده راهی دیار عشق می‌شوند تا با حضور در کنار حرم مطهر سیدالشهدا، وفاداری و دلدادگی خویش را به آرمان‌های عاشورا اعلام کنند. این رویداد عظیم، نه‌تنها یک مناسبت مذهبی، بلکه نمادی از اتحاد امت اسلامی و تبلور فرهنگ ایثار، وفا، مقاومت و عدالت‌خواهی است.

موکب‌ها تجلی خدمت خالصانه در مسیر عشق

در این میان، نقش مواکب، یعنی ایستگاه‌های خدمت‌رسانی مردمی که در مسیرهای منتهی به کربلا برپا می‌شوند، بسیار برجسته و حیاتی است. این مواکب، با تکیه بر ایمان، عشق حسینی و روحیه خدمت بی‌منت، مامن و پناهگاه زائران خسته از راه‌اند.

خدمات ارائه‌شده در این ایستگاه‌ها شامل تأمین غذا، آب، اسکان، خدمات بهداشتی و درمانی، کفاشی، ماساژ، انتقال زائران ناتوان و حتی خدمات فرهنگی تبلیغی است؛ اما فراتر از این‌ها، موکب‌ها به نمادهایی از همبستگی امت اسلامی و جلوه‌هایی از اخلاق و کرامت انسانی تبدیل شده‌اند.

مشارکت مردمی ستون فقرات مواکب حسینی

راه‌اندازی و مدیریت این مواکب، اغلب به‌صورت خودجوش و مردمی صورت می‌گیرد و اقشار مختلف جامعه، از روستاییان و عشایر گرفته تا دانشجویان، کارگران، پزشکان، علما و خیرین، با انگیزه‌ای خالصانه، در این خدمت عظیم مشارکت می‌کنند.

این حرکت مردمی، خود نمونه‌ای از مدیریت مشارکتی و بسیج عمومی در جهت تحقق اهداف متعالی دینی و انسانی است.

فعالیت ۹۰۰ خادم بندرلنگه‌ای در مواکب داخل و خارج کشور

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان بندرلنگه گفت: همزمان با ایام اربعین حسینی، بیش از ۹۰۰ خادم در مواکب داخلی و خارجی شهرستان به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمات‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند. همچنین بیش از ۳۰۰ خانه در قالب پویش مردمی «هر خانه یک زائرسرا» به زائران اختصاص یافته است.

محمدحسین حسن‌بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان بندرلنگه امسال با مشارکت بی‌سابقه مردمی و همت ستاد اربعین، توانسته ظرفیت‌های گسترده‌ای را برای پذیرایی، اسکان و خدمات فرهنگی به زائران اربعین فراهم کند. هم‌اکنون مواکب رسمی در داخل و خارج کشور به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت دارند.

پذیرایی از ۶۰۰ زائر در روز

وی با اشاره به دو موکب برون‌مرزی بندرلنگه که در مسیر نجف تا کربلا مستقر شده‌اند، افزود: یکی از این مواکب، به‌صورت ویژه برای بانوان فعالیت می‌کند و خدمات متنوعی شامل اسکان، تغذیه، مشاوره شرعی، آموزش احکام و فعالیت‌های فرهنگی به زائرین ارائه می‌دهد. این موکب روزانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ نفر را به‌صورت سه وعده غذایی پذیرایی می‌کند.

وی ادامه داد: دومین موکب برون‌مرزی نیز با خدمات تخصصی در مسیر پیاده‌روی اربعین مستقر شده و نیروهای خادم آن، عمدتاً از نیروهای داوطلب آموزش‌دیده از شهرستان هستند. این مواکب از طرف ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات پشتیبانی کامل می‌شوند و مورد استقبال بسیار خوبی از سوی زائران ایرانی و غیرایرانی قرار گرفته‌اند.

در داخل شهرستان بندرلنگه نیز تاکنون ۷ موکب فعال هستند و یک موکب دیگر نیز در حال راه‌اندازی است که به‌زودی به آمار افزوده خواهد شد. از این تعداد، ۲ موکب با محوریت برادران اهل سنت و ۵ موکب با مشارکت برادران شیعه اداره می‌شود و فعالیت آن‌ها در نقاط مختلف شهری و روستایی گسترده شده است.

خدمات اسکان، غذا، پزشکی، فرهنگی و پاسخگویی شرعی به زائران اربعین

حسن‌بیگی تأکید کرد: مواکب شهرستان بندرلنگه از شرقی‌ترین تا غربی‌ترین نقطه این منطقه پراکنده شده‌اند و به زائران خدمات اسکان، غذا، پزشکی، فرهنگی و پاسخگویی شرعی ارائه می‌دهند.

وی گفت: تنها در موکب حسینیه ثارالله بندرلنگه، که مرکز ستاد نیز در آن مستقر است، روزانه ۵ تا ۷ هزار زائر پذیرایی می‌شوند. سایر مواکب نیز به‌طور متوسط روزانه بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر را خدمات‌رسانی می‌کنند و در برخی مواکب، خدمات تا پاسی از شب و حتی نیمه‌شب نیز ادامه دارد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات بندرلنگه با اشاره به خدمات متنوع مواکب گفت: در کنار تغذیه و اسکان، بخش‌های فرهنگی، پاسخ به سوالات شرعی، خدمات بهداشتی درمانی، تعمیر خودرو و برگزاری محافل دینی نیز در دستور کار مواکب قرار دارد و مردم شهرستان با جان و دل در این عرصه حاضر شده‌اند.

وی در ادامه به پویش مردمی «هر خانه یک زائرسرا» اشاره کرد و افزود: تا امروز بیش از ۳۰۰ خانوار بندرلنگه‌ای منازل خود را به زائران اختصاص داده‌اند و با هزینه شخصی، به صورت شبانه‌روزی از آن‌ها پذیرایی می‌کنند. در این خانه‌ها، زائران صبحانه، ناهار، شام و جای خواب رایگان دریافت می‌کنند، درست مانند موکب‌های مردمی در کشور عراق.

حسن‌بیگی گفت: اربعین در بندرلنگه فقط یک مناسبت نیست، بلکه یک حرکت مردمی، ایمانی و اجتماعی بزرگ است که نشان می‌دهد عشق به امام حسین (ع) مرز نمی‌شناسد و دل‌های مردم این شهرستان، وقف خدمت به زائران حضرت شده است.

۳۰۰ خانه در بندرلنگه به زائرسرای حسینی تبدیل شدند

دبیر ستاد اربعین شهرستان بندرلنگه از فعال‌سازی بیش از ۳۰۰ موکب خانگی در این شهرستان خبر داد و گفت: خدمات‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در قالب مواکب رسمی و مردمی به‌صورت ۲۴ ساعته در حال انجام است.

خلیل آسودی شهردار بندر کنگ و دبیر ستاد اربعین شهرستان لنگه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، موجی از مشارکت خودجوش مردمی در شهرستان بندرلنگه شکل گرفته است. امسال بیش از ۳۰۰ خانه در محلات مختلف به زائرسراهای خانگی تبدیل شده‌اند و مردم با تمام توان میزبان زائران حسینی هستند.

وی با بیان اینکه خدمات‌رسانی به زائران اربعین در بندرلنگه از ۵ صفر تا ۲۵ صفر ادامه دارد، افزود: این خدمات شامل پذیرایی کامل، اسکان، خدمات فرهنگی، مشاوره شرعی، اقامه نماز جماعت، برگزاری نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های صلواتی است که به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود.

آسودی با اشاره به استقرار ۵ موکب اصلی و تخصصی در شهرستان بندرلنگه و مسیرهای پیرامونی اظهار کرد: موکب امام سجاد (ع) در بندرلنگه با ظرفیت روزانه بیش از ۵ هزار وعده غذایی، صبحانه، ناهار و شام را به زائران ارائه می‌دهد.موکب روبه‌روی پلیس‌راه نیز با مشارکت برادران اهل سنت در بخش مرکزی به‌صورت فعال در حال خدمت‌رسانی است، موکب بندر دیوان که با حضور هر دو مذهب شیعه و اهل سنت اداره می‌شود نیز در زمینه‌های پذیرایی و فرهنگی فعال است.

دبیر ستاد اربعین بندرلنگه همچنین از اجرای طرح «هر خانه یک زائرسرا» به‌عنوان الگوی مردمی‌سازی میزبانی از زائران یاد کرد و افزود: در این طرح، مردم شهرستان با مشارکت کامل، خانه‌های خود را به روی زائران باز کرده‌اند. مشابه همان فضایی که در کشور عراق برای زائران ایجاد می‌شود، اکنون در بندرلنگه نیز فرهنگ میزبانی عاشقانه به اوج خود رسیده است.

وی با تأکید بر مردمی بودن تمام برنامه‌ها و خدمات اربعین گفت: تمامی مواکب به صورت داوطلبانه و دلی اداره می‌شوند و در کنار خدمات تغذیه و اسکان، خدماتی چون تعمیر خودرو، پاسخگویی شرعی، برگزاری محافل قرآنی و نمایشگاه‌های فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد.