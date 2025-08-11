سفره امام حسین (ع) شفا بخش و آرامش دهنده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی نیا بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از موکب حضرت صاحب الزمان (عج) روستای جاشک ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره سرداران و شهدای جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: حضور در موکب و محل اسکان زائران اربعین حسینی در آبدان و روستای جاشک به عنوان نمونه‌ای از مواکب و هیئت‌هایی است که در مسیر پیاده روی اربعین زائران قرار گرفته است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر در ادامه از خادمان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بسیجیان و رزمندگان و همه مردم ولایت مدار شهرستان دیر که نقش مهمی در برپایی این مواکب‌ها داشته‌اند و خدمات خوبی به زائران ارائه داده‌اند تقدیر کرد.

وی ادامه داد: کار بسیار ارزشمندی توسط بسیجیان و مردم انقلابی شهرستان صورت گرفته و نیاز بود به اتفاق مسئولان تقدیر و تشکر از مسئولان مواکب داشته باشیم.

سرهنگ حسینی نیا با اشاره به اینکه سفره امام حسین (ع) شفا بخش و آرام دهنده است گفت: همه زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) درایام اربعین مهمان سفره حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر در پایان یادآور شد: جهت رفاه حال زائران ۲ دستگاه اتوبوس جهت اعزام زائران امام حسین (ع) از شهرستان تا مرز و بالعکس و حتی یک روز بعد از اربعین در خدمت زائران است و در سال‌های آینده این ۲ دستگاه اتوبوس بیشتر خواهد شد تا بتوانیم خدمات بهتری به زائران ارائه دهیم.

سرهنگ حسینی نیا افزود: مردم شهرستان دیر در تمامی مراسم‌ها حضوری فعال دارند و تا پای جان از این نظام و انقلاب دفاع خواهند کرد.

پذیرایی از ۱۰۰۰ نفر در روز

قاسم کامیاب مسئول موکب صاحب الزمان (عج) روستای جاشک گفت: این موکب سالیان زیادی است که به همت جوانان بسیجی روستا اداره می‌شود و با توجه به اینکه در مسیر اصلی قرار گرفته است روزانه پذیرای ۱۰۰۰ نفر از زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستیم.

کامیاب افزود: مردم این روستا با پخت غذاهای محلی از زائران پذیرایی می‌کنند و این سنت دیرینه در بین بانوان این روستا زبانزد خاص و عام است.

کامیاب ضمن تشکر از خیران گفت: سه وعده غذایی به همراه اسکان در روستای جاشک تدارک دیده شده است.

پخت غذاهای سنتی

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج خواهران حضرت فاطمه الزهرا (س) روستای جاشک بیان کرد: خواهران بسیجی در برپایی ایستگاه صلواتی و همچنین پخت غذاهای سنتی جهت زائران نقش به سزایی داشتند.

آرزو سناسیری افزود: از روز اول ماه محرم تا پایان اربعین این موکب پابرجاست و این تنها موکبی است که به صورت شبانه روز در جهت خدماتی دهی به زائران در حال تلاش است.

اسکان زائران

مسعود قادری مسئول موکب شهدای گمنام آبدان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تنها محل اسکان زائران در مسجد عمار ابن یاسر پا بر جا است و زائران می‌توانند علاوه بر صرف غذا و اسکان و همچنین برنامه‌های فرهنگی استفاده ببرند.

وی ضمن تشکر از فرمانده سپاه ناحیه دیر و همچنین فرمانده حوزه مقاومت نجف اشرف و امام جمعه آبدان و خیران اظهار کرد: جوانان و نوجوانان مسجدی و بسیجی به صورت شبانه روزی در جهت خدمات دهی به زائران در حال تلاش هستند.

در پایان فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر به همراه امام جمعه آبدان از مواکب روستای سرمستان. گشی آبدان و جاشک بازدید کردند.