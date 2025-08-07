صعود کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در رنکینگ جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازهترین گزارش رتبه بندی آلفالاینر، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) در جایگاه شانزدهمین خط کشتیرانی کانتینری بزرگ جهان قرار گرفت، که نسبت به رتبه قبلی خود، سه پله صعود داشت.
این ارتقا در کمتر از چند ماه، نشانهای از بهبود چشمگیر توان عملیاتی و افزایش ظرفیت ناوگان است.
افزایش ظرفیت TEU و بهینه سازی ناوگان، توسعه کریدورهای لجستیکی منطقهای و بینالمللی به ویژه از طریق چابهار و اجرای برنامه تعمیرات و نوسازی داخلی کشتیها و افزایش بهره وری عملیاتی با وجود محدودیتهای تحریم از مهمترین دلایل صعود این شرکت است.
چنانچه این روند ادامه یابد امکان ورود به جمع ۱۵ شرکت برتر نیز وجود دارد.
لازم به ذکر است که در رتبه بندی جدید، شرکت MSC در صدر قرار گرفته است و شرکتهای مرسک، CMA CGM، COSCO و هاپاگ لوید در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند.
